Afligido por la reciente muerte de su sobrino Misael Cano, Arturo Piña, es uno de los familiares que esperan en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) noticias de sus parientes. En su caso, de su sobrina nieta Tiffany Cano, de 16 años, y de su pequeño hijo Santiago Cano, de apenas un año y medio, quienes se encuentran graves tras sobrevivir a la tragedia en el Puente de la Concordia.

La joven ya está en cirugía y el bebé será intervenido el próximo lunes, situación que le da esperanza, pero a la vez le preocupa porque ambos se encuentran en estado grave con el 65% y 45% de quemaduras en sus cuerpos, respectivamente.

“El estado es grave, estable, pero grave. No queremos perder la fe. Ha tenido buena evolución y eso nos da esperanza. Ellos estuvieron dentro del incendio. No quiero ni pensar en el dolor que sienten, pero tenemos fe. Tenemos fe”, comenta el hombre quien a pesar de tener fuertes dolores provocados por el pie diabético se mantiene en espera fuera del nosocomio.

Familias de víctimas del Puente de la Concordia esperan noticias en el INR mientras personas ofrecen apoyo a las afueras del lugar (13/09/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Arturo se siente culpable. Antes de la explosión de la pipa de la empresa Silza le dijo a Misael que usara el Cablebús para acompañar a su hija por la ropa que iba a regalarle al pequeño Santiago, pero, por miedo a las alturas, Misael eligió irse en su coche.

“A lo mejor me faltó insistir más”, dice. “Él me contestó que tenía miedo de caerse del Cablebús y morirse de la caída, por la altura, y se vino a morir en el coche, por la explosión. Y Tiffany y el bebé están graves. Es una desgracia”, lamenta.

La familia Cano se enteró de la tragedia a través de llamadas y videos que circulaban en redes sociales. En medio de la confusión, lograron identificar a Tiffany, quien salió caminando del auto con su bebé en brazos. Sin embargo, nunca volvieron a ver con vida a Misael.

Familias de víctimas del Puente de la Concordia esperan noticias afuera del INR (13/09/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Fue una impresión enorme. Yo tengo diabetes avanzada y te imaginarás lo que significa enterarse así. Después tuve que identificarlo, con la cara calcinada. ni la ropa tenía, es una fuerte impresión… Pero estamos aquí esperando que mi sobrina y el bebé estén bien”, contó el tío abuelo.

En la espera, lo acompañan sus hermanas y cuñadas, turnándose en los relevos, aunque la mayoría padece enfermedades crónicas, principalmente, diabetes e hipertensión. Además, temen perder sus trabajos pues han pasado días sin avisar que tienen una emergencia familiar ya que viven hasta Xalpa, en Iztapalapa.

"El apoyo del Gobierno es insuficiente", dice Arturo Piña

Arturo reconoce y agradece que ya recibió apoyo gubernamental, pero lo considera insuficiente pues dice que es un apoyo único, que alcanza para quince días, “veinte a lo mucho y la vida sigue, y ellos van a necesitar ropa especial y medicamentos por mucho tiempo” ya que Tiffany es madre soltera, menor de edad, y estaba completamente bajo el cargo de Misael Cano.

Arturo recuerda a Misael Cano con cariño. Nunca se llamaron por su nombre, se decían de apodo: él era “Patolín” y su tío “Cachetes”. “Siempre fue muy apegado a mí, porque con su familia no convivía. Nos apoyábamos mutuamente”, compartió antes de romper en llanto por la complicada situación en la que se encuentra.

Hoy, entre cirugías, medicamentos y trámites, la familia pide que no se demore la justicia ni el apoyo para los sobrevivientes.

Colocan cartulina con mensaje "Dios te mandará la fuerza necesaria" afuera del INR, donde familias de víctimas del Puente de la Concordia esperan noticias (13/09/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Nos dicen que si no hay arreglo, esto puede irse a juicio y tardar años. ¿Y mientras qué? La niña y el bebé dependían de él, y ahora necesitan todo para salir adelante”, concluyó.

Como Arturo Piña, otros pacientes esperan noticias de sus familiares, entre ellos se encuentran las familias de Norma Ortega Chávez, Ali Yael Aranda, Yanet Guadalupe López, Mateo Rosas y Uriel Guerrero, quienes duermen en banquetas, sillas y carros o esperan sentados en las banquetas frente a la entrada de urgencias del INR a que los médicos anuncien noticias favorables sobre la evolución de su salud.

