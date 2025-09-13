Más de mil 800 personas piden destinar los recursos de celebraciones del 15 de septiembre en la Ciudad de México a las familias de las víctimas del accidente en Iztapalapa, el cual ha cobrado la vida de 13 personas en los últimos días.

“Hoy, hacemos un llamado a nuestro Gobierno para que, en lugar de destinar recursos a las festividades del 15 de septiembre, esos fondos sean utilizados para ayudar a las familias de las víctimas de esta tragedia. Este acto de solidaridad no solo es necesario, sino que también refleja los valores que celebramos en nuestra independencia: la cohesión, el apoyo mutuo y el amor por nuestra comunidad”, sostuvieron.

A través de una petición en change.org, recordaron que el 10 de septiembre de 2025, la comunidad se vio golpeada por un trágico accidente en Iztapalapa, donde la explosión de una pipa de gas dejó a 13 personas sin vida y a más de 70 heridas. En momentos como este, dijeron, debemos recordar que la verdadera esencia de nuestra celebración de la independencia radica en la unidad y el apoyo incondicional hacia nuestros semejantes.

Iztapalapa suspende verbena popular del 15 de septiembre por respeto a víctimas y familiares de explosión en Puente de la Concordia

Por lo que piden redirigir los recursos a quienes sufren, lo que califican como un acto de verdadera independencia y fortaleza comunitaria: “La pérdida de vidas y las heridas físicas y emocionales que han sufrido estas familias son un llamado a nuestra humanidad. Al priorizar su bienestar, mostramos que somos una sociedad que se preocupa, que se une en los momentos difíciles y que está dispuesta a tender una mano”.

También explicaron que las familias de las víctimas enfrentan desafíos enormes: gastos médicos, la pérdida de ingresos y la necesidad de asistencia psicológica. Por lo que utilizar los recursos destinados a las celebraciones para ayudarles en este momento crítico puede marcar una diferencia significativa en sus vidas.

“Hacemos un llamado al Gobierno de la Ciudad de México para que escuche nuestras voces y actúe con empatía. Redirigir los fondos de las celebraciones del 15 de septiembre a las familias afectadas no solo es un acto de justicia, sino un reflejo de nuestros valores como ciudadanos”, sostiene la petición creada hace tres días.

