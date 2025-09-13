Alicia Matías será cremada y despedida por sus hijas y esposo en ceremonia privada

Más Información

La señora será cremada, como ella pidió antes de morir, luego de ser despedida por su familia de forma privada.

Alicia Matías será cremada

"No va a ser un sepelio como tal, mi hermana tenía ya su decisión tomada para llegar a este momento, ella va ser cremada y solamente asistirán mis sobrinas y su marido", informó la hermana de Alicia, Sandra Barajas Matías.

Al preguntarle sobre el calificativo de heroína para su hermana, Sandra dijo que ella "hubiese preferido que mi hermana no fuera la heroína que es, yo hubiese preferido que no fuera el ejemplo de todos los mexicanos, desafortunadamente le tocó".

Sobre la bebé Jazlín que sigue hospitalizada, la señora Sandra no proporcionó más información sobre su estado de salud, ya que toda la familia está en el funeral.

Despide sólo su familia a Alicia Matías

Tras la muerte de la señora Alicia Matías, la noche del viernes, su familia la despide en un domicilio del municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México.

La hermana de Alicia pidió privacidad y respeto para la familia, quienes están concentrados en despedir a la también llamada "abuela heroína".

La señora Alicia será velada este sábado y parte del domingo, informaron.

El ataúd de Alicia Matías tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe debido a su devoción, además de una figura de la Virgen de Juquila.

