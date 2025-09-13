Más Información

Un camión cayó en un que se abrió a su paso en la calle 5 de la colonia Renovación, en la .

La falla se registró la tarde de este sábado cuando el camión repartidor de una refresquera pasaba por el lugar.

Tras el incidente, la alcaldesa de Iztapalapa, confirmó que no hay personas lesionadas.

Aleida Alavez confirmó que no hay personas lesionadas por el incidente. Foto: Especial.
En un principio, el camión quedó atrapado del eje trasero, pero momentos después el transporte cayó totalmente dentro del socavón.

El diagnóstico preliminar indica que la falla tiene una profundidad de 6.72 metros por 6.30 de ancho y 7 de largo.

Autoridades de la alcaldía informaron que esperan sacar el camión con ayuda de una grúa.

