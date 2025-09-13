Más Información
Un ciervo herido que fue encontrado por bomberos de la Ciudad de México fue entregado a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina para su cuidado y resguardo.
Los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos encontraron al ciervo que estaba herido de una de sus patas, por lo que decidieron llevárselo a su estación, en la colonia Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa.
Los vulcanos solicitaron ayuda a personal de la Brigada de Vigilancia Animal, quienes se movilizaron a la subestación y se hicieron cargo del animal.
Los elementos de la Brigada de Vigilancia Animal informaron que se trata de un ciervo de aproximadamente un año de edad, el cual ya fue llevado a las instalaciones de la Brigada, en la alcaldía Xochimilco, donde es resguardado y recibe atención veterinaria.
