Más Información

Fiscalía de Paraguay descarta extradición inmediata de Hernán Bermúdez

Fiscalía de Paraguay descarta extradición inmediata de Hernán Bermúdez

Homicidio culposo, lesiones y daños, los tres delitos que persigue la Fiscalía por explosión en Iztapalapa

Homicidio culposo, lesiones y daños, los tres delitos que persigue la Fiscalía por explosión en Iztapalapa

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Un ciervo herido que fue encontrado por fue entregado a la de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina para su cuidado y resguardo.

Los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos encontraron al ciervo que estaba herido de una de sus patas, por lo que decidieron llevárselo a su estación, en la colonia , en la alcaldía Cuajimalpa.

Leer también:

Bomberos y policías rescatan a ciervo en Cuajimalpa. Foto: Especial.
Bomberos y policías rescatan a ciervo en Cuajimalpa. Foto: Especial.

Los vulcanos solicitaron ayuda a personal de la Brigada de Vigilancia Animal, quienes se movilizaron a la subestación y se hicieron cargo del animal.

Los elementos de la Brigada de Vigilancia Animal informaron que se trata de un ciervo de aproximadamente un año de edad, el cual ya fue llevado a las instalaciones de la Brigada, en la alcaldía Xochimilco, donde es resguardado y recibe atención veterinaria.

Los elementos de la Brigada de Vigilancia Animal informaron que se trata de un ciervo de aproximadamente un año de edad. Foto: Especial.
Los elementos de la Brigada de Vigilancia Animal informaron que se trata de un ciervo de aproximadamente un año de edad. Foto: Especial.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses