Más Información

Huachicol fiscal golpea a altos mandos; decomiso histórico deriva en casi 50 detenciones, incluidos marinos y empresarios

Huachicol fiscal golpea a altos mandos; decomiso histórico deriva en casi 50 detenciones, incluidos marinos y empresarios

Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

Hacienda retrasa entrega del Paquete Económico 2026; cambian horario de ceremonia en San Lázaro y en el Senado

Hacienda retrasa entrega del Paquete Económico 2026; cambian horario de ceremonia en San Lázaro y en el Senado

De dónde viene y a dónde va el dinero; guía fácil para entender el Paquete Económico 2026

De dónde viene y a dónde va el dinero; guía fácil para entender el Paquete Económico 2026

Atacan embarcación de Flotilla Sumud que lleva ayuda a Gaza; denuncian que agresión fue con un dron

Atacan embarcación de Flotilla Sumud que lleva ayuda a Gaza; denuncian que agresión fue con un dron

Moody’s mejora calificación de Pemex y coloca perspectiva en estable; reconoce compromiso del gobierno para apoyar a la petrolera

Moody’s mejora calificación de Pemex y coloca perspectiva en estable; reconoce compromiso del gobierno para apoyar a la petrolera

La Secretaría de Gestión Integral del Agua () dio a conocer que este 8 de septiembre se concluyeron los trabajos de reparación de un que se había registrado en el Anillo Periférico (Canal de Garay), en la colonia Casa Blanca, alcaldía Iztapalapa.

En la zona se realizaron acciones de limpieza, retiro de piedras y asfalto, estabilización de taludes y la nivelación del suelo del colector.

Tras la apertura del socavón -que tenía una profundidad de nueve metros y un diámetro de cinco metros- se sustituyó un tramo de tubería de 2.44 metros de diámetro y 4.50 metros de largo, la cual está ubicada a ocho metros de profundidad, debido a que presentaba afectaciones.

Concluye reparación de socavón en Anillo Periférico (08/09/2025). Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL
Concluye reparación de socavón en Anillo Periférico (08/09/2025). Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL

Lee también

Aunado a ello, se colocó el tubo de 12 pulgadas de diámetro de agua potable que había colapsado, que reemplazó la antigua conducción por una nueva de acero al carbón, con un largo de 10.60 metros.

También se implementaron sistemas de soporte para garantizar la del personal y evitar deslaves, y se reforzó el contorno con costaleras.

De acuerdo con la dependencia, en el sitio trabajaron más de 40 elementos, apoyados con maquinaria y equipo especializado como: un camión de volteo, una retroexcavadora, una excavadora 320, un rodillo vibrocompactador de 200 kg, un rodillo vibrocompactador de 150 kg, una bomba tipo estacionaria para concreto, una grúa tipo plataforma de 100 toneladas, dos bailarinas vibrocompactadoras, dos máquinas de soldar, dos camionetas de redilas tipo estaquitas y herramienta menor.

Concluye reparación de socavón en Anillo Periférico (08/09/2025). Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL
Concluye reparación de socavón en Anillo Periférico (08/09/2025). Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses