La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) dio a conocer que este 8 de septiembre se concluyeron los trabajos de reparación de un socavón que se había registrado en el Anillo Periférico (Canal de Garay), en la colonia Casa Blanca, alcaldía Iztapalapa.

En la zona se realizaron acciones de limpieza, retiro de piedras y asfalto, estabilización de taludes y la nivelación del suelo del colector.

Tras la apertura del socavón -que tenía una profundidad de nueve metros y un diámetro de cinco metros- se sustituyó un tramo de tubería de 2.44 metros de diámetro y 4.50 metros de largo, la cual está ubicada a ocho metros de profundidad, debido a que presentaba afectaciones.

Concluye reparación de socavón en Anillo Periférico (08/09/2025). Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL

Lee también Alcaldía Cuauhtémoc hizo 556 visitas de verificación a establecimientos; suspenden 73 negocios

Aunado a ello, se colocó el tubo de 12 pulgadas de diámetro de agua potable que había colapsado, que reemplazó la antigua conducción por una nueva de acero al carbón, con un largo de 10.60 metros.

También se implementaron sistemas de soporte para garantizar la seguridad del personal y evitar deslaves, y se reforzó el contorno con costaleras.

De acuerdo con la dependencia, en el sitio trabajaron más de 40 elementos, apoyados con maquinaria y equipo especializado como: un camión de volteo, una retroexcavadora, una excavadora 320, un rodillo vibrocompactador de 200 kg, un rodillo vibrocompactador de 150 kg, una bomba tipo estacionaria para concreto, una grúa tipo plataforma de 100 toneladas, dos bailarinas vibrocompactadoras, dos máquinas de soldar, dos camionetas de redilas tipo estaquitas y herramienta menor.

Concluye reparación de socavón en Anillo Periférico (08/09/2025). Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov