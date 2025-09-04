Un socavón de unos ocho metros de diámetro se abrió en un parque de la alcaldía Gustavo A. Madero, ‘tragándose’ una banca y parte de la techumbre del lugar. No se registraron heridos por la falla.

Las lluvias que cayeron al norte de la Ciudad de México habrían provocado que se abriera el socavón en el camellón de la avenida Wilfrido Massieu esquina con calle Diana, en la colonia Nueva Industrial Vallejo, indicó personal de Protección Civil en el lugar.

La falla en el suelo abrió en un pequeño parque donde hay juegos infantiles y bancas, lo que derivó en que una de las bancas y la pérgola que la protegía cayeran dentro del hoyo.

Personal de Protección Civil acudió al lugar y resguardó la zona para evitar algún accidente.

Se desconocen las causas que originaron el socavón, situado al lado del Pozo de Captación Moyobamba de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México.

La noche del martes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil lanzó la alerta púrpura, la más alta, por lluvias al norte de la Ciudad de México.

Entre las alcaldías más afectadas están Gustavo A. Madero, donde además del socavón, un árbol cayó en el muro de una escuela primaria.

La alcaldía Gustavo A. Madero informó que ayer se realizaron trabajos de desazolve de calles anegadas por la lluvia, donde también se utilizó maquinaria pesada para remover escombro y la poda de árboles.

Estas labores para liberar el drenaje se realizaron en colonias Getrudis Sánchez, San Pedro el Chico, San Juan de Aragón Sexta Sección, Juan González Romero, Del Obrero y Lindavista.

Recuento de daños

Tras las lluvias de los últimos dos días en la Ciudad, la jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que resultaron afectadas 602 viviendas en distintas alcaldías; del total, 60 hogares están localizados en la Vicente Guerrero, en Iztapalapa, una de las zonas con más daños por las lluvias de la madrugada del 2 de septiembre, precisó la jefa de Gobierno.

Brugada Molina aseveró que se apoyará a todas las familias que resultaron afectadas por las lluvias que se extendieron por más de 24 horas, con afectaciones sobre todo en el norte de la Ciudad de México.