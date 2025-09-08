Más Información

La informó que durante el primer semestre del año llevó a cabo 556 visitas de verificación a establecimientos mercantiles, lo que dio como resultado 73 .

En un comunicado, la demarcación precisó que las colonias con mayor número de sanciones durante este periodo fueron Roma Norte con 13; Juárez con 11 y Santa María la Ribera con 6; seguidas de Guerrero e Hipódromo con 5 cada una.

Mientras que de octubre a diciembre del año pasado se realizaron 212 , con una aplicación de 38 suspensiones de actividades.

Suspenden actividades de comercios por irregularidades (08/09/2025). Foto: Especial
Suspenden actividades de comercios por irregularidades (08/09/2025). Foto: Especial

La alcaldía aseguró que intensificó las visitas de verificación a establecimientos mercantiles con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad, proteger la seguridad vecinal y mantener el orden en la vía pública.

"En la Cuauhtémoc se aplican verificaciones permanentes y justas. Queremos un equilibrio: apoyar a comerciantes que cumplen con la norma y sancionar a quienes ponen en riesgo la tranquilidad de la comunidad”, dijo la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega.

La demarcación indicó que las acciones de verificación continuarán en las 33 colonias de la demarcación bajo esquemas de inspección aleatoria y con énfasis en zonas de alta actividad comercial.

