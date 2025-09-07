La alcaldía Cuauhtémoc informó que, en coordinación con comerciantes, vecinos y empresas como Cemex, Philip Morris y World Cleanup Day, llevó a cabo la limpieza de las colonias Juárez, San Rafael, Tabacalera y Cuauhtémoc, enfocándose principalmente en la limpia de colillas de cigarros.

En un comunicado explicó que se integraron equipos conformados por trabajadores de la demarcación, comerciantes, vecinas y vecinos, quienes cubrieron 25 rutas dentro del polígono de Circuito Interior Melchor Ocampo, Ribera de San Cosme, México-Tenochtitlán, Hidalgo, Paseo de la Reforma, Bucareli y Chapultepec.

Precisó que las labores estuvieron coordinadas por la Dirección de Mercados y Vía Pública.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que tirar colillas de cigarros en la calle puede tener un impacto significativo en el medio ambiente y la salud pública.

"La Cuauhtémoc es el corazón de la Ciudad de México. Aquí se vive, se trabaja, se comercia, se sueña y se construyen historias todos los días y como corazón lo que pase aquí en Cuauhtémoc impacta en toda la ciudad y en el país, por eso tenemos una gran responsabilidad, cuidar la imagen, la seguridad y la calidad de vida de nuestras colonias, plazas y corredores comerciales La limpieza no es un tema menor, una calle limpia, da confianza”, dijo.

