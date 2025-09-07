Durante el fin de semana, funcionarios de la Secretaría de Gobierno clausuraron o suspendieron nueve chelerías.

Del 4 al 7 de septiembre se realizó una nueva jornada del operativo ‘La Noche es de Todos’, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad y asegurar que bares, centros nocturnos y establecimientos de giro similar operen en apego a la normatividad vigente.

Durante estos días se realizaron 23 visitas de verificación en distintos puntos de las alcaldías Coyoacán, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztapalapa y Tlalpan. Las inspecciones respondieron principalmente a denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades, entre ellas alteraciones al orden público, consumo de alcohol en la vía pública y presunta venta de bebidas alcohólicas a menores.

Además de atender estas quejas, el operativo sirvió para ofrecer orientación a administradores y responsables de los establecimientos, con el propósito de fomentar el cumplimiento de la normatividad.

Esta labor se realizó en colonias como San Andrés Totoltepec, Santa Úrsula Xitla, Chimalcoyotl, Atlántida, Copilco Universidad, Xotepingo, Villa Quietud, San Pablo Tepetlapa, Escandón I Sección, Anáhuac I Sección, San Bartolo Ameyalco, San Miguel Chapultepec, Pedregal de Santo Domingo, Narvarte Poniente, Moderna, Del Valle, Nápoles e Independencia, entre otras.

En algunos casos, las autoridades detectaron el retiro indebido de sellos de suspensión, lo que derivó en la clausura de cinco establecimientos involucrados, la suspensión de cuatro más y en la presentación de una persona ante el Ministerio Público.

Todas las intervenciones se llevaron a cabo sin incidentes, gracias a la coordinación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

