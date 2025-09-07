El Gobierno de la Ciudad de México analiza la adquisición o recuperación del edificio de República de Cuba número 11, en el Centro Histórico, el cual fue desalojado el pasado 27 de agosto.

Tras una reunión entre vecinos desalojados y representantes del Gobierno de la Ciudad de México realizada este viernes, se informó de la decisión de realizar el análisis jurídico del caso.

"El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de la Gobierno, la Secretaría de Vivienda y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales acompañará la revisión jurídica del caso para la recuperación o adquisición del predio en favor de quienes ahí habitaban", compartió esta tarde la Secretaría de Vivienda.

También se informó que la semana entrante habrá más reuniones con los afectados para analizar la posibilidad de un apoyo a los comerciantes de los locales del edificio desalojado, por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Lee también Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

La autoridad también dijo que la ayuda para rentas mensuales para los vecinos afectados se mantendra "el tiempo que sea necesario", así como el apoyo de estancia en hoteles.

El Gobierno de la Ciudad de México se comprometió a dar acompañamiento a los vecinos hasta el final del proceso.

La información se da a dos días de que los vecinos que fueron desalojados del edificio de República de Cuba realizarán una conferencia de prensa donde exigieron la expropiación del predio, una remuneración por los daños a sus bienes y denunciaron criminalización de partes de autoridades.

Por su parte, los vecinos del edificio mantienen un plantón con sus pertenencias sobre la calle de República de Cuba.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL