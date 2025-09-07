Elementos de la Policía Capitalina detuvieron a un hombre que, al parecer, de manera directa, realizó disparos de arma de fuego en contra de una persona que perdió la vida.

Al realizar sus funciones de seguridad y vigilancia en la colonia Renovación, los uniformados fueron alertados por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, de un reporte de disparos en el Eje 5 y la Calle 12, por lo que se aproximaron al sitio.

Al arribar, se entrevistaron con una joven de 18 años de edad, quien refirió que se encontraba platicando con su novio de 32 años en la vía pública y cuando ingresó a una tienda de abarrotes ubicada en el sitio, escuchó las detonaciones, lo vio lesionado y observó a un sujeto que se alejó corriendo.

Por tal motivo, los policías solicitaron los servicios de emergencia y, paramédicos que acudieron al lugar, diagnosticaron al lesionado sin signos vitales por herida de arma de fuego en el tórax, por lo que la zona fue acordonada y se informó a las autoridades ministeriales para los servicios periciales correspondientes.

En tanto, al dar seguimiento a las investigaciones, tras el análisis de las cámaras de videovigilancia, en la calle Andador 8 de la misma colonia le dieron alcance a un sujeto cuyas características físicas y de vestimenta coincidían con las referidas por la denunciante.

Al er plenamente reconocido por la mujer, el joven de 22 años de edad fue detenido, enterado de sus derechos constitucionales y presentado ante el agente del Ministerio Público quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

