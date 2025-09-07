Más Información

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

A abrir la cartera, gobierno subasta desde Tamayos al Chipote chillón

Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

Crónica: la noche en que Residente hizo brincar y callar al Zócalo por Gaza

Huachicol, un delito que no se atacó en el pasado

Funcionarios de la alcaldía , encabezados por Evelyn Parra, renovaron el Parque de Los Periodistas Ilustres, uno de los más grandes de la demarcación, con el objetivo de brindar a las familias de las colonias aledañas un espacio limpio, seguro, iluminado y lleno de vida en favor del bienestar social.

Entre las labores que realizaron estuvieron la poda de arbustos y árboles, limpieza profunda, pintura, así como el mantenimiento de esculturas y de la infraestructura de este espacio que cuenta con 600 postes de luz, bustos de periodistas ilustres, esculturas, velaria, áreas infantiles y una variedad nutrida de diversas especies de árboles y plantas.

Durante la jornada, participaron cuadrillas integradas por funcionarias y funcionarios de todos los niveles de la alcaldía, que juntas sumaron más 800 personas, quienes unieron esfuerzos en beneficio de la comunidad, para que puedan aprovechar mejor este importante Parque que es un emblema y un lugar de referencia en la zona y que, sus más de 60 mil metros cuadrados, fueron reacondicionados este fin de semana para que niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores puedan convivir plenamente en un entorno agradable y así fomentar la convivencia comunitaria.

La alcaldesa Evelyn Parra reconoció que, gracias al esfuerzo en conjunto, se avanza en el objetivo de consolidar a Venustiano Carranza como una demarcación con espacios públicos de calidad que dignifiquen la vida de sus habitantes.

