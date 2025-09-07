Funcionarios de la alcaldía Venustiano Carranza, encabezados por Evelyn Parra, renovaron el Parque de Los Periodistas Ilustres, uno de los más grandes de la demarcación, con el objetivo de brindar a las familias de las colonias aledañas un espacio limpio, seguro, iluminado y lleno de vida en favor del bienestar social.

Entre las labores que realizaron estuvieron la poda de arbustos y árboles, limpieza profunda, pintura, así como el mantenimiento de esculturas y de la infraestructura de este espacio que cuenta con 600 postes de luz, bustos de periodistas ilustres, esculturas, velaria, áreas infantiles y una variedad nutrida de diversas especies de árboles y plantas.

Durante la jornada, participaron cuadrillas integradas por funcionarias y funcionarios de todos los niveles de la alcaldía, que juntas sumaron más 800 personas, quienes unieron esfuerzos en beneficio de la comunidad, para que puedan aprovechar mejor este importante Parque que es un emblema y un lugar de referencia en la zona y que, sus más de 60 mil metros cuadrados, fueron reacondicionados este fin de semana para que niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores puedan convivir plenamente en un entorno agradable y así fomentar la convivencia comunitaria.

La alcaldesa Evelyn Parra reconoció que, gracias al esfuerzo en conjunto, se avanza en el objetivo de consolidar a Venustiano Carranza como una demarcación con espacios públicos de calidad que dignifiquen la vida de sus habitantes.

