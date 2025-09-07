El Metro informó que, con motivo de las fiestas patrias, a partir del próximo martes 9 y hasta el 17 de septiembre realizará el operativo "Cero Pirotecnia 2025", con el objetivo de prevenir el ingreso, transporte y comercialización de pirotecnia en sus instalaciones.

El Metro realizó un exhorto al público usuario a evitar ingresar a la red con ese tipo de mercancías.

Las estaciones Fray Servando, Merced, Candelaria, Jamaica, Allende, Zócalo, Pino Suárez, Bellas Artes, Balderas y Salto del Agua, así como las terminales Indios Verdes y Cuatro Caminos, detectadas como puntos de mayor compra y venta de pirotecnia, se reforzarán con personal de vigilancia y de las policías contratadas.

Durante el horario de servicio del Metro habrá recorridos de vigilancia y supervisión en los accesos, con un mayor control en los puntos antes mencionados y uso de detectores Garret.

Lee también ¿Qué grupos musicales se presentarán este 15 septiembre en las alcaldías de la CDMX?

Metro CDMX refuerza vigilancia; implementa operativo ‘Cero Pirotecnia 2025’ por fiestas patrias. Foto: Especial

Las acciones de seguridad y vigilancia como parte de Cero Pirotecnia 2025, también incluirán trenes, pasillos y diferentes espacios de las estaciones. El sistema de videovigilancia del organismo realizará un monitoreo constante, en los accesos que presentan mayor incidencia de ingreso de personas con pirotecnia.

También se evitará que ingresen personas en notorio estado de intoxicación, bajo los efectos de alcohol o de alguna sustancia tóxica.

Todas estas acciones tendrán coordinación puntual con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mediante los elementos de las policías Auxiliar y Bancaria e Industrial, contratadas para el servicio en el STCM.

El Metro dijo que personal policial y de vigilancia actuará observando en todo momento, los derechos humanos y las garantías individuales que conforme a derecho correspondan.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL