Con motivo de las fiestas patrias, la alcaldía Tláhuac anunció la suspensión para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en toda la demarcación para este 15 y 16 de septiembre; además, este mes también habrá suspensión de actividades para la venta de alcohol en distintas fechas en esa misma demarcación y en Magdalena Contreras debido a distintas festividades religiosas.

Ley Seca en Magdalena Contreras

En el caso de La Magdalena Contreras, anunció que la suspensión aplicará en el Pueblo de San Nicolás Totolapan con motivo de la festividad de San Nicolás Totolapan.

En la Gaceta Oficial, la demarcación señaló que esta medida aplicará desde el sábado 6 al miércoles 10 de septiembre de 2025.

Ley Seca en Tláhuac

En tanto, la alcaldía Tláhuac anunció la suspensión para la venta de bebidas alcohólicas los días 15 y 16 de septiembre con motivo de las fiestas patrias en toda la demarcación; además en las siguientes fechas y lugares:

Con motivo de la festividad en honor a San Nicolás Tolentino aplicará del 7 al 11 de septiembre en colonias y barrios del pueblo de San Nicolás Tetelco; por la festividad de la Virgen de la Soledad, se aplicará los días 14 y 15 de septiembre en colonias y barrios de San Juan Ixtayopan; y del 17 al 24 de septiembre se aplicará la suspensión en el pueblo de San Pedro Tláhuac por la festividad religiosa en honor al barrio de San Mateo.

Asimismo, del 27 al 30 de septiembre, debido a la festividad en honor al barrio de San Miguel Arcángel, se aplicará en colonias y barrios del pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl; el 29 de septiembre será en el pueblo de San Pedro Tláhuac por la feria anual del Barrio San Miguel; y, los días 27 y 29 de septiembre, con motivo de la Festividad del Milagroso Señor del Veneno aplicará en la colonia Zacatenco se San Francisco Tlaltenco.

