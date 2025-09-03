Tras las intensas lluvias que se registraron este martes durante más de ocho horas ininterrumpidas, la alcaldía Venustiano Carranza desplegó equipos de Protección Civil, Servicios Urbanos, Obras y Seguridad Ciudadana para atender las afectaciones registradas en distintas colonias de la demarcación.

Se trata de más de 800 trabajadores entre la alcaldía y el Gobierno de la Ciudad de México que realizan labores de desazolve, limpieza y sanitización de calles, patios y cisternas de domicilios afectados.

En un comunicado, la demarcación explicó que "se continúa realizando un censo de inmuebles afectados para poder brindar una mejor asistencia".

Agregó que se instalaron mesas de atención en cada una de las colonias que sufrieron daños, con el objetivo de identificar a quienes han perdido algunos muebles y puedan ser apoyados.

Alcaldía Venustiano Carranza desplegó equipos de Protección Civil, Servicios Urbanos, Obras y Seguridad Ciudadana para atender las afectaciones registradas en distintas colonias de la demarcación. Foto: Especial.

Aseguró que debido a la intensidad de la precipitación que comenzó desde temprano, a través de los canales oficiales de la demarcación se informó a las vecinas y vecinos que la alcaldía Venustiano Carranza se encontraba en alerta roja, con el objetivo de que la población tomara precauciones.

La alcaldía aseveró que tanto su personal como del Gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se mantendrán en campo hasta restablecer las condiciones de normalidad en las colonias afectadas.

La Segiagua informó que entre la tarde y noche de este 2 de septiembre, se acumularon en la capital más de 10 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a llenar alrededor de 4 mil albercas olímpicas.

dmrr/cr