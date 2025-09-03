La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

En esas alcaldías se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo, entre las 14:45 y las 21:00 horas.

La SGIRPC recordó que las lluvias de esta intensidad pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

