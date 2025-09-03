Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Marco Rubio reafirma “guerra” a grupos narcoterroristas; reconoce a México por trabajo contra cárteles

Marco Rubio reafirma “guerra” a grupos narcoterroristas; reconoce a México por trabajo contra cárteles

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cartel de Sinaloa

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cartel de Sinaloa

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Cristiano Ronaldo y Portugal serían el rival de México para reinaugurar el Estadio Azteca, previo al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Portugal serían el rival de México para reinaugurar el Estadio Azteca, previo al Mundial 2026

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por pronóstico de y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre.

Las son Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Lee también:

En esas alcaldías se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo, entre las 14:45 y las 21:00 horas.

La SGIRPC recordó que las lluvias de esta intensidad pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses