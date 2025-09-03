Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México para este miércoles 3 de septiembre de 2025.

Se pronostican , posible actividad eléctrica sin descartar caída de granizo.

De acuerdo con el Boletín Meteorológico, se esperan lluvias fuertes en el sur y poniente de la CDMX a partir de las 16:00 de la tarde y hasta las 2:00 de la madrugada de este jueves.

También se espera que haya vientos de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima que se prevé es de 24°C y la mínima 14°C.

Para este jueves 4 de septiembre continuarán las lluvias fuertes.

