Este lunes se registró un accidente sobre la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, donde un tren de la empresa Kansas City Southern de México impactó a un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata.

Según datos de las autoridades, el autobús había salido de San Felipe del Progreso con destino a la Ciudad de México, cuando ocurrió el accidente.

La Secretaría de Salud del Estado de México detalló con actualización de las 18:00 horas que hay 33 mujeres y 22 hombres heridos, los cuales fueron trasladados a diversos centros médicos.

El saldo actual es de 10 personas fallecidas y 55 lesionadas, quienes reciben atención médica en distintos hospitales de la región.

Elementos de la Fiscalía asistieron a la zona del incidente en Atlacomulco (08/09/2025). Foto: Especial

Hospitales en los que se encuentran los lesionados

Hospital General de Atlacomulco (IMSS-Bienestar): 21 pacientes

Hospital General de San Felipe del Progreso (IMSS-Bienestar): 10 pacientes

Clínica 252 del IMSS: 10 pacientes

Hospital General de Ixtlahuaca (IMSS-Bienestar): 1 paciente

Clínica Santa María (particular, Jocotitlán): 11 pacientes

Centro Médico de Ixtlahuaca (particular): 1 paciente

Clínica Juan Pablo Segundo (particular): 1 paciente

En el lugar del accidente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar justicia a las víctimas y sus familias.

El Gobierno del Estado de México informó que continuará brindando atención médica, apoyo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias.

