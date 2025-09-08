Más Información
Este lunes se registró un accidente sobre la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, donde un tren de la empresa Kansas City Southern de México impactó a un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata.
Según datos de las autoridades, el autobús había salido de San Felipe del Progreso con destino a la Ciudad de México, cuando ocurrió el accidente.
La Secretaría de Salud del Estado de México detalló con actualización de las 18:00 horas que hay 33 mujeres y 22 hombres heridos, los cuales fueron trasladados a diversos centros médicos.
El saldo actual es de 10 personas fallecidas y 55 lesionadas, quienes reciben atención médica en distintos hospitales de la región.
Hospitales en los que se encuentran los lesionados
- Hospital General de Atlacomulco (IMSS-Bienestar): 21 pacientes
- Hospital General de San Felipe del Progreso (IMSS-Bienestar): 10 pacientes
- Clínica 252 del IMSS: 10 pacientes
- Hospital General de Ixtlahuaca (IMSS-Bienestar): 1 paciente
- Clínica Santa María (particular, Jocotitlán): 11 pacientes
- Centro Médico de Ixtlahuaca (particular): 1 paciente
- Clínica Juan Pablo Segundo (particular): 1 paciente
En el lugar del accidente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar justicia a las víctimas y sus familias.
El Gobierno del Estado de México informó que continuará brindando atención médica, apoyo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias.
