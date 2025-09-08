Más Información

Huachicol fiscal golpea a altos mandos; decomiso histórico deriva en casi 50 detenciones, incluidos marinos y empresarios

Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

Hacienda retrasa entrega del Paquete Económico 2026; cambian horario de ceremonia en San Lázaro y en el Senado

De dónde viene y a dónde va el dinero; guía fácil para entender el Paquete Económico 2026

Atacan embarcación de Flotilla Sumud que lleva ayuda a Gaza; denuncian que agresión fue con un dron

Moody’s mejora calificación de Pemex y coloca perspectiva en estable; reconoce compromiso del gobierno para apoyar a la petrolera

Este lunes se registró un accidente sobre la , donde un tren de la empresa Kansas City Southern de México impactó a un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata.

Según datos de las autoridades, el autobús había salido de San Felipe del Progreso con destino a la Ciudad de México, cuando ocurrió el accidente.

La Secretaría de Salud del Estado de México detalló con actualización de las 18:00 horas que hay 33 mujeres y 22 hombres heridos, los cuales fueron trasladados a diversos centros médicos.

El saldo actual es de 10 personas fallecidas y , quienes reciben atención médica en distintos hospitales de la región.

Elementos de la Fiscalía asistieron a la zona del incidente en Atlacomulco (08/09/2025). Foto: Especial
Elementos de la Fiscalía asistieron a la zona del incidente en Atlacomulco (08/09/2025). Foto: Especial

Hospitales en los que se encuentran los lesionados

  • Hospital General de Atlacomulco (IMSS-Bienestar): 21 pacientes
  • Hospital General de San Felipe del Progreso (IMSS-Bienestar): 10 pacientes
  • Clínica 252 del IMSS: 10 pacientes
  • Hospital General de Ixtlahuaca (IMSS-Bienestar): 1 paciente
  • Clínica Santa María (particular, Jocotitlán): 11 pacientes
  • Centro Médico de Ixtlahuaca (particular): 1 paciente
  • Clínica Juan Pablo Segundo (particular): 1 paciente

En el lugar del accidente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México () inició las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar justicia a las víctimas y sus familias.

El Gobierno del Estado de México informó que continuará brindando atención médica, apoyo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias.

