Toluca, Méx.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de Mariela “N” y Gustavo “N” por su probable intervención en el homicidio de menores de edad, quienes fallecieron en noviembre de 2024 por choque séptico producido por el suministro de un suplemento alimenticio contaminado con la bacteria Klebsiella oxytoca.

Con ellos, suman cinco los detenidos por estas muertes, luego de las órdenes de aprehensión cumplimentadas contra Claudia “N”, Citlalli “N” y Gloria “N” el 2 de septiembre.

Los detenidos laboraban, al momento de los hechos, en la empresa Safe Productos Hospitalarios S.A. de C.V., la cual elaboró la fórmula Nutrición Parenteral Total (NPT) que fue suministrada a las víctimas durante su atención médica.

Por esta situación perdieron la vida 13 menores de edad y dos más resultaron con afectaciones cuando recibían atención médica en el Hospital de Ginecología del IMIEM, el Hospital del Niño, el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz perteneciente al IMSS-Bienestar y en el hospital privado Centro Médico Toluca.

Fue el 21 de noviembre de 2024 cuando personal del Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México realizó reporte médico sobre dos casos de choque séptico en pacientes recién nacidos que se encontraban internados. Ese mismo día uno de los pacientes falleció y cinco más, el viernes 22.

Tras las primeras investigaciones, se determinó que los decesos se debieron a causas externas a los centros hospitalarios. La fiscalía mexiquense dio seguimiento al caso, enfocándose en la empresa responsable de la fabricación, mezcla y envasado de la fórmula denominada Nutrición Parenteral Total.