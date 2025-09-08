Tras las fuertes lluvias que se registraron la tarde del domingo en la colonia Lomas de Padierna, en la alcaldía Tlalpan, una mujer de 88 años quedó atrapada dentro de su vivienda, que se localiza por debajo del nivel de la calle, y perdió la vida por posible ahogamiento.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que elementos tomaron conocimiento de los hechos: “derivado de las lluvias registradas el día de ayer, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, tomaron conocimiento del deceso de una mujer de la tercera edad por posible ahogamiento al interior de su domicilio, ubicado en calles de la alcaldía Tlalpan”.

De acuerdo con vecinos, el nivel del agua en la zona alcanzó hasta dos metros de altura en cuestión de minutos. La vivienda de la víctima, que se localiza por debajo del nivel de la calle, se llenó rápidamente de aguas negras, lo que impidió que la mujer pudiera salir por sus propios medios.

Vivienda de la adulta mayor aún presenta zonas empapadas por fuertes lluvias (08/09/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Habitantes de la colonia intentaron auxiliarla con cubetas para desalojar el agua y rescatarla, pero pese a los esfuerzos, Elisa de 88 años, murió ahogada.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes lograron sacar el cuerpo. También se presentó personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes confirmaron la ausencia de signos vitales y determinaron como causa preliminar el probable ahogamiento.

Vecinos de la colonia dejan velas en la casa de la adulta mayor (08/09/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

En el sitio hubo un fuerte olor a aguas residuales y un nivel de inundación aproximado de metro y medio. El área fue acordonada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron las diligencias correspondientes.

El hijo de la víctima, de 61 años, estuvo presente durante las labores de emergencia y proporcionó información a las autoridades. El inmueble continuará bajo resguardo hasta que se realice el peritaje para esclarecer las condiciones que derivaron en el deceso.

La casa de fachada color naranja, donde ocurrió la tragedia, quedó marcada con un cordón de seguridad y dos veladoras colocadas por los vecinos en memoria de la señora Elisa.

Casa de la adulta mayor en la colonia Lomas de Padierna, en la alcaldía Tlalpan (08/09/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Vecinos reportan fuertes afectaciones

La fuerte tormenta registrada la noche del domingo en el sur de la capital dejó severas afectaciones en la colonia Héroes de Padierna, en la alcaldía Tlalpan, donde varias calles y viviendas quedaron bajo el agua.

De acuerdo con los primeros reportes, el nivel de la inundación alcanzó hasta metro y medio de altura en la calle Becal, lo que ocasionó daños en al menos tres casas, además de que una barda se vino abajo. En el número 5 de dicha calle, una vivienda colapsó a consecuencia de la acumulación de agua.

Los habitantes señalaron que el agua entró con fuerza y en cuestión de minutos cubrió muebles y electrodomésticos.

“Perdimos todo, cada año es lo mismo y las autoridades solo vienen a tomar fotos, pero nunca hacen nada”, denunció don Ernesto, quien vive en Becal desde hace más de 30 años.

La señora Juana, cuyo domicilio también resultó dañado, aseguró que el temor aumenta en cada temporada de lluvias: “Ya no dormimos tranquilos, con cada tormenta pensamos que se nos va a venir la casa abajo. No queremos esperar a que haya muertos para que nos hagan caso”.

Vecinos reportan fuertes afectaciones en la colonia Héroes de Padierna, en la alcaldía Tlalpan (08/09/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para realizar labores de desagüe y apoyar a las familias afectadas. Los vecinos, en tanto, continúan limpiando sus hogares entre lodo y aguas negras, en espera de una respuesta efectiva de las autoridades.

Las viviendas dañadas permanecen bajo resguardo, mientras que los colonos reiteraron que la falta de mantenimiento en la red de drenaje y la ubicación en desnivel de las casas mantienen latente el riesgo de nuevas emergencias con las próximas lluvias.

