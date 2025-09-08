La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la graduación de 450 policías de la Ciudad de México, a quienes pidió convertirse en actores principales de los barrios y colonias de la CDMX y ser cercanos a la gente.

En total, se trató de 406 egresados de la generación 294 con perfil de Policía de Proximidad, 29 de la sexta generación con perfil de policía penitenciario y 15 mujeres policías que se sumarán a la UMOE.

“Es muy importante el contacto con la ciudadanía, los y las policías no sólo deben visitar su cuadrante, hacer patrullajes en su patrulla, tiene que bajarse de ella, tienen que caminar las calles, tienen que tocar la puerta, tienen que ser conocidos por su vecinos”, recomendó a los recién egresados.

Desde la Universidad de la Policía, Brugada Molina afirmó que sólo este año se invirtieron 50 mil millones de pesos en política de seguridad ciudadana.

En su mensaje, la mandataria destacó que se está fortaleciendo el modelo de policía de proximidad con el incremento de más cuadrantes en la capital.

“Cuando la población conozca a su policía de cuadrante, estaremos avanzando mucho en la proximidad y en la confianza de la ciudadanía con su policía. Cuando la ciudadanía hable al teléfono del cuadrante, y en menos de cuatro minutos estén atendiendo la llamada hasta el domicilio, o hasta el lugar donde hayan llamado, es también parte de las tareas fundamentales”, precisó.

15 mujeres policías que se sumarán a la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (08/09/2025). Foto: Captura de pantalla de X @guerrerochipres

En su oportunidad, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) destacó que con la generación de policías de proximidad que se gradúa este lunes se da paso a “un nuevo modelo de formación inicial profundamente innovador”.

Asimismo, señaló que este también concluyeron el curso comando de operaciones especiales con perfil femenil “Valquirias”, 15 mujeres policías que se sumarán a la UMOE, luego de un riguroso programa de formación de alto rendimiento táctico, operativo y estratégico.

aov/rmlgv