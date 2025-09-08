Más Información
Llega a México Jesús Muñoz, connacional repatriado desde Sudán del Sur; fue deportado de EU de “manera arbitraria”, acusa SRE
Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre
No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas
Facundo es eliminado de "La casa de los famosos México"; Dalilah Polanco se salva, pese a su estado de salud
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé después del mediodía ambiente caluroso, cielo medio nublado a nublado para este lunes 8 de septiembre en la Ciudad de México.
Se prevén lluvias fuertes puntales y chubascos que pueden acompañarse de actividad eléctrica y caída de granizo.
De acuerdo con el Boletín Meteorológico de la Ciudad de México se esperan lluvias fuertes en el poniente y centro desde las 19:00 horas hasta la 1:00 de la madrugada del martes 9 de septiembre. Se prevé caída de lluvia de 15 a 29 milímetros.
Para este día se esperan vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima que se espera en la capital es de 26°C y la mínima de 15°C.
