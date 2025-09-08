La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé después del mediodía ambiente caluroso, cielo medio nublado a nublado para este lunes 8 de septiembre en la Ciudad de México.

Se prevén lluvias fuertes puntales y chubascos que pueden acompañarse de actividad eléctrica y caída de granizo.

De acuerdo con el Boletín Meteorológico de la Ciudad de México se esperan lluvias fuertes en el poniente y centro desde las 19:00 horas hasta la 1:00 de la madrugada del martes 9 de septiembre. Se prevé caída de lluvia de 15 a 29 milímetros.

Para este día se esperan vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima que se espera en la capital es de 26°C y la mínima de 15°C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL