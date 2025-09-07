El Gobierno de la Ciudad de México activó el operativo Tlaloque ante las lluvias que se presentaron durante la tarde-noche de este domingo, y atendió 28 encharcamientos, 22 árboles caídos y una barda que por el reblandecimiento de tierra se vino abajo.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que el volumen de las lluvias registradas en toda la capital es de más de 5.2 millones de metros cúbicos.

Agregó que el nivel máximo de precipitación alcanzado se registró en las estaciones pluviométricas: Picacho Homún, con 41.75 mm; Zacatón con 34.75 mm; Bosque de Tlalpan con 26.75 mm, y Planta Picacho Periférico con 17.75 mm en la alcaldía Tlalpan, así como Pozo CU, con 16 mm, en la alcaldía Coyoacán.

Con base en los pronósticos, se desplegaron puntos de guardia con personal técnico en las demarcaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Xochimilco y Tlalpan, donde se registró la caída de granizo.

Con el Operativo Tlaloque, la Segiagua dio a conocer que se desplegaron 156 elementos, entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, así como 60 vehículos que se encuentran en la atención a las emergencias por lluvias en las distintas alcaldías.

En tanto, el Cuerpo de Bomberos reportó la atención de 12 encharcamientos, 21 árboles caídos y el desplome de una barda en un domicilio de la colonia Héroes de Padierna, en Tlalpan.

Mientras que personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) atendió siete encharcamientos, tres en la alcaldía Tlalpan, dos en Álvaro Obregón y dos en Coyoacán. Así como en el retiro de un árbol.

Elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) brindaron atención a un automovilista al quedar varado y desviaron el tráfico por encharcamiento en la Carretera Picacho-Ajusco, a la altura de Anillo Periférico, con dirección al Norte, colonia Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan.

Además, servicios de emergencia trabajaron en el retiro de un árbol caído en Anillo Periférico, a la altura de Cañaverales, colonia Villa del Puente Fovissste, alcaldía Tlalpan.

A su vez, el Sistema de Transportes Eléctricos informó que debido al impacto de un rayo en una catenaria en la estación Xotepingo del Tren Ligero, se implementó servicio provisional de la estación Xochimilco a Estadio Azteca y servicio de apoyo con unidades de la Red de Transporte Púiblica (RTP) de Estadio Azteca a Tasqueña.

