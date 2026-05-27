La temporada de compras más esperada del año ya está aquí, y Bodega Aurrera se posiciona como uno de los destinos infaltables para quienes buscan exprimir al máximo su presupuesto.

Durante el Hot Sale 2026, la famosa tienda de "Mamá Lucha" tira la casa por la ventana con promociones que te permitirán ahorrar hasta el 50% de tu bolsillo en las categorías más buscadas.

Desde tecnología de punta y línea blanca hasta productos para el hogar, nos clavamos a fondo en su catálogo para seleccionar lo más top de sus ofertas. Prepárate para descubrir cómo renovar tus espacios o consentirte con ese gadget que tanto querías sin descuidar tu economía.

Lo más top del Hot Sale 2026 en Bodega Aurrera

Laptop KUU 15.6" FHD

La marca KUU se ha hecho un espacio en el comercio electrónico ofreciendo equipos con diseños que recuerdan a las laptops premium (cuerpo esbelta, acabados metálicos o de imitación aluminio) pero a una fracción de su precio. Este modelo de 15.6 pulgadas está diseñado específicamente para quienes necesitan un espacio de trabajo amplio para tareas cotidianas de oficina, escuela o navegación sin desembolsar una fortuna.

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VASAGLE Estantería de 5 niveles

La marca VASAGLE se ha hecho un nombre en el mundo del diseño de interiores gracias a sus muebles funcionales que combinan la calidez de la madera con la resistencia del metal. Esta estantería de 5 niveles está pensada para resolver problemas de almacenamiento en salas de estar, oficinas en casa, cocinas o dormitorios, aportando un toque estético moderno y rústico a la vez.

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Lavadora Mabe Automática 18 kg

Si buscas una lavadora amplia, eficiente y pensada para familias grandes, las lavadoras automáticas Mabe de 18 kg en color blanco destacan como una de las opciones más populares dentro de la gama media. Esta lavadora comparte tecnología enfocada en el ahorro de agua, facilidad de uso y mayor cuidado de la ropa, convirtiéndose en alternativas atractivas para quienes desean lavar grandes cargas sin complicaciones.

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Sofá Cama Makora Queen con Memory Foam

La marca Makora ofrece con este modelo una solución equilibrada para quienes buscan un mueble que funcione perfectamente como el asiento principal del día a día y que se transforme rápidamente en una cama cómoda para las visitas. Su principal diferenciador es la inclusión de una capa de espuma de memoria (memory foam), elevando el confort frente a los sofás cama tradicionales de espuma rígida.

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Motocicleta Veloci Scorpio Racing Team

La Veloci Scorpio Racing Team 300cc es una motocicleta de estilo deportivo diseñada principalmente para quienes buscan iniciarse en este segmento. Este modelo está pensado para quienes quieren una moto vistosa para ciudad y trayectos cortos en carretera sin llegar al costo de marcas japonesas más reconocidas.

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