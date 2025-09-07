Más Información
Desmantelan narcolaboratorio ligado a un cártel mexicano en Polonia; caen dos connacionales con cientos de metanfetamina
Sheinbaum afirma que oposición se quedó con ganas de ver fracasar a México ante EUA: “El pueblo de México es mucha pieza”
Él es Antonio Martínez, exdirectivo en Aduana de Tamaulipas, taquero y coleccionista de autos; otro detenido por red de huachicol
¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activó la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta noche y madrugada en las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan.
Se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm) y caída de granizo, ente las 22:20 y las 01:00 horas del domingo 07 de septiembre de 2025.
Además, se actualiza la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las demarcaciones Cuajimalpa, Milpa Alta y Xochimilco.
Lee también Persisten afectaciones en Coyoacán por lluvias del pasado fin de semana
Para estas alcaldías, se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm con caída de granizo durante el mismo periodo de tiempo. Por ello se recomienda a la población:
- Portar paraguas o impermeable
- Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
- No arrojar basura en la calle o vaciar grasa en el drenaje
- Evitar pasar por caminos con encharcamientos o inundados
- Conducir con precaución, debido a que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados
- Apartase de lugares próximos a árboles, cables de luz, espectaculares y muros en visible riesgo de caer.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.
dft