La (SGIRPC) informó que se activó la por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta noche y madrugada en las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm) y caída de granizo, ente las 22:20 y las 01:00 horas del domingo 07 de septiembre de 2025.

Además, se actualiza la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las demarcaciones Cuajimalpa, Milpa Alta y Xochimilco.

Para estas alcaldías, se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm con caída de granizo durante el mismo periodo de tiempo. Por ello se recomienda a la población:

  • Portar paraguas o impermeable
  • Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
  • No arrojar basura en la calle o vaciar grasa en el drenaje
  • Evitar pasar por caminos con encharcamientos o inundados
  • Conducir con precaución, debido a que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados
  • Apartase de lugares próximos a árboles, cables de luz, espectaculares y muros en visible riesgo de caer.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.

