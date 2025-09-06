A casi una semana de la fuerte lluvia que dejó 18 árboles caídos en la alcaldía Coyoacán, comerciantes de la zona siguen recuperándose por las afectaciones que se registraron.

“Ahorita la idea es que se pudiera arreglar el espacio y que las compañeras pudieran regresar a trabajar de alguna manera”, comentó Esperanza Paz, vendedora de artesanías en el puesto número 3 de la Casa del Artesano, en el Jardín Centenario.

Mientras acomodaba sus productos, explicó que el árbol que cayó dentro de la casa donde ella vende, dañó las chapas de su vitrina y ha provocado una baja en las ventas: “Como no se han hecho las reparaciones necesarias, la gente piensa que no hay acceso o que no hay venta porque no hay buena vista”, añadió.

En la avenida Felipe Carrillo Puerto, uno de los accesos principales al centro de Coyoacán, un ficus de nueve metros de largo y 39 centímetros de diámetro colapsó sobre la vialidad, llevándose consigo un puesto de periódicos y dejando un espacio vacío en el lugar.

Vecinos del Barrio de la Concepción también resultaron afectados con la caída de un pino de 15 metros de largo y 60 centímetros de diámetro en la calle Alberto Zamora. “Dejaron unos troncos, entonces tenemos que limpiar de nuestra parte; prácticamente somos los vecinos los que estamos limpiando”, dijo Daniel, mientras recogía ramas.

En la parroquia de San Juan Bautista, cuatro árboles (dos cedros, un fresno y un chirimoya) cayeron durante la tormenta; sin embargo, la alcaldía informó que los ejemplares ya fueron retirados y la zona se encuentra limpia.

El domingo 31 de agosto se registró una fuerte lluvia que afectó principalmente a las alcaldías Coyoacán y Álvaro Obregón. Vialidades como el Periférico Sur fueron cerradas a la circulación debido a la anegación que se registró en la zona.

