Elpronosticó lluvias para gran parte de los estados de las republica.

Por lo que se esperanen Durango y puntuales fuertes en Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y Sonora; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California y Baja California Sur.

Asimismo, la aproximación de un nuevo frente frio por el norte del país en interacción con un canal de baja presión, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas y Nuevo León; y puntuales fuertes en San Luis Potosí y Coahuila.

Otros canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas; puntuales fuertes en Veracruz, Puebla y Estado de México; y chubascos en Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes.

En tanto el ingreso de aire húmedo y un canal de baja presión sobre el sureste mexicano ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Chiapas; y chubascos en Campeche y Tabasco. Asimismo, la entrada de aire húmedo del océano Pacifico propiciará lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Clima Valle de México

Para el Valle de México se espera un cielo nublado a nublado durante el transcurso del día. Pero para la tarde de este sábado se percibirá un ambiente templado a cálido con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales en el Estado de México e intervalos de chubascos en la Ciudad de México.

Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Edomex se prevé temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C.

