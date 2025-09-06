Aprueban reducción de salarios a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial; serán integrados al ISSSTE

Como parte de su "compromiso con la austeridad republicana", impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el pleno del Órgano de Administración Judicial (ODJ) aprobó reducir los sueldos netos mensuales establecidos para ministros de la Suprema Corte de Justicia, (SCJN), magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de Circuito, así como los de jueces de Distrito y magistrados integrantes del OAJ.

Además, los niveles mencionados gozarán de seguridad social a través del ISSSTE.

Por unanimidad de votos, los magistrados del Órgano de Administración Judicial también ajustaron los sueldos de mandos superiores comprendidos en los niveles del 2 al 11 que percibían un monto superior al salario de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

"Con ello, se da cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 127", informó el ODJ.

En un comunicado, indicó que el pleno avaló el “Acuerdo del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se establece el Tabulador General de Sueldos para el Tribunal de Disciplina Judicial y el propio Órgano, y se instruyen modificaciones a los Tabuladores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para el periodo de septiembre a diciembre del año 2025”.

Subrayó que se mantienen sin cambios los salarios de los puestos de los mandos medios y operativos, evitando cualquier afectación a sus condiciones laborales, con lo que se garantizan los derechos laborales de las personas servidoras públicas

En los casos de trabajadores con suspensión judicial vigente, el Órgano de Administración Judicial refirió que aplicará el tabulador con los complementos correspondientes.

"Con estas acciones, el Poder Judicial de la Federación reafirma su compromiso con la legalidad, la austeridad republicana y la protección de los derechos laborales; garantizando un servicio público honesto, eficiente y apegado a los principios constitucionales", expuso.

