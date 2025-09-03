Los ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) percibirán un salario ligeramente menor al de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que es de 138 mil 290 pesos netos.

En la sesión de apertura, el presidente del Alto Tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, anunció un plan de austeridad que contempla la reducción de sueldos y la revisión de las percepciones que perciben los togados.

Foto: Especial

¿Cuánto ganarán los ministros de la nueva Suprema Corte?

Según información del sitio web de la Suprema Corte, el ministro Aguilar Ortiz tendrá un sueldo de 137 mil 582 pesos mensuales netos.

Lee también Se instala Tribunal de Disciplina Judicial; advierte cárcel para jueces corruptos

Sin que lo hicieran en la llamada etapa “neoliberal” de la Corte, de la que formaron parte, las ministras Loretta Ortiz Ahfl y Yasmín Esquivel Mossa ahora sí ajustaron su sueldo, conforme a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reformada en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La ministra Lenia Batres Guadarrama es la única que percibe un sueldo de 128 mil 992 pesos, pues devuelve parte de sus ingresos a la Tesorería de la Federación.

"Así estoy cumpliendo el compromiso que hice de no percibir remuneraciones mayores a las del Presidente de la República, como señala el artículo 127, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ", señaló la ministra en enero de 2024.

Lee también Nuevos ministros abren las puertas de la Suprema Corte; "para recibir con el corazón y humanidad a quienes exigen justicia": Hugo Aguilar

Asimismo, Batres Guadarrama tramitó su incorporación voluntaria al ISSSTE y la tramitación directa de los que consideró excedente de las remuneraciones en la Tesorería de la Federación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em