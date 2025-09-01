Durante la ceremonia tradicional de purificación y entrega de bastón de mando y servicio al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz y a los ministros y ministras en el Zócalo Capitalino, Teresa de Jesús Ríos, médica tradicional del pueblo zapoteco, dijo que este cambio ya era necesario.

“Levantemos la mano hermanos y pidamos con toda la fuerza desde nuestro ser espiritual, nuestro pensamiento, nuestra fuerza del universo, de este universo cósmico que hoy nos permite que sigamos este cambio que ya era necesario, este cambio que ya era justo para nuestros pueblos y comunidades indígenas y el pueblo afromexicano a nivel nacional a nivel mundial".

“Pues se puede llevar a cabo gran Quetzalcóatl, gran dador de vida que emanas la fuerza del universo, te pedimos que nos des la fuerza necesaria y que nos conectemos, que nuestras raíces están vivas, que nuestra fuerza sigue existiendo, caminemos por este gran poder del gran Quetzalcóatl, y que guíen nuestros pasos, pensamiento y caminemos como hermanos en el en la humildad en la fraternidad en el compromiso que hoy asume nuestras ministras y nuestros ministros. Así sea y así será”, aseveró la médica tradicional del pueblo zapoteco y se escuchó el sonido de caracoles y el incienso cubría el templete.

Hugo Aguilar, ministro presidente electo recibe el bastón de mando este 1 de septiembre del 2025. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Jesús Ríos llamó a los presentes a colocar la mano en el corazón y agradecer a Quetzalcóatl, “al dador de vida a nuestro universo a nuestra cosmovisión… Los invitamos a que, desde nuestro ser espiritual, desde el niño que llevamos dentro nos permitamos perdonarnos por todo el daño que a veces causamos, que pensamos mal del hermano, a veces sin querer lastimamos con nuestras palabras”.

Jesús Ríos pidió a las deidades que guíen a México en cambio, “es el momento en que la historia de México va a iniciar su camino, su trayectoria, hermano Hugo pedimos que con todo respeto nos permita guiar esta ceremonia y reciba de las manos de nuestros abuelos, de las manos de nuestros pueblos y de nuestras comunidades esta purificación para que usted salga adelante y que si hay alguna energía negativa sea anulada y quede usted libre… Que las leyes sean para el bien de todo México, de todo el mundo, y de todos aquellos que acudan a ustedes para poder caminar por el bien”.

Al concluir la purificación los presentes exclamaron: “¡Es un honor estar con Hugo hoy!, “¡Tenemos mucho presidente!” y “¡Viva Oaxaca!”.

En el acto de purificación también participaron Ernestina Ortiz Peña, médica tradicional del pueblo otomí, María de Lourdes Jiménez, médica tradicional del pueblo mixteco, Yolanda Bautista Hernández, médica tradicional del pueblo zapoteco; el caracolero Mario de Jesús del pueblo mazahua y Ramón González Carrillo, chamán del pueblo Wixarika.

