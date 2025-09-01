Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que “no aplica” el calificativo de “Corte del acordeón” que críticos han lanzado sobre el Máximo Tribunal tras la polémica por el uso de guías de votación en las pasadas elecciones del Poder Judicial.

Previo a ingresar al Primer Informe de Gobierno, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el abogado oaxaqueño aseguró han mostrado pruebas de que los ocho ministros que integrarán el pleno a partir de esta noche obtuvieron un gran número de votos por la simpatía del pueblo.

"Han estado haciendo estas críticas, pero hemos hecho las aclaraciones pertinentes y todas las razones por las cuales no aplica tal calificativo.

"Obtuve un gran número de votos de la ciudadanía y del pueblo que hoy estará presente para acompañarnos en la toma de posición sobre la relación con los otros poderes de respeto", afirmó en entrevista con medios de comunicación.

Agregó que la transición de la SCJN se está realizando de manera ordenada y pidió a la ciudadanía confiar en la transformación del organismo.

"Que estén confiados, que tengan la certeza plena de que vamos a construir un nuevo sistema de justicia.

"Hoy ya arrancamos, hoy vamos a poner la primera piedra y vienen tiempos mejores para el pueblo de México y el ámbito de la justicia", señaló.

apr