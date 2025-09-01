Más Información

Primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto a minuto

Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

En 10 años detienen a 6 empleados de Pemex por huachicol

¡Atención! Inicia pago de pensiones y Programas del Bienestar; consulta el calendario

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Nueva Corte, nuevo logo; con bastón de mando, así lucirá la imagen institucional

A horas de que tome protesta como nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) , llamó a la población mexicana a confiar en el trabajo del nuevo pleno que trabajará para hacer un máximo tribunal distinto.

“Estamos muy contentos, estamos listos para iniciar actividades en la SCNJ, y que tengan todos la confianza que vamos a trabajar para hacer una Suprema Corte diferente”, dijo en breve entrevista a medios mientras caminaba sobre la calle Moneda, contigua a .

Hugo Aguilar afirmó que todos los órganos previstos en la reforma constitucional al Poder Judicial entrarán en vigor hoy lunes: la Corte, el Órgano de Administración judicial y el Tribunal de Disciplina.

Adornan la Corte con arco floral

A horas de que los nuevos ministros de la (SCJN) tomen protesta, en la entrada principal del edificio sede del Máximo Tribunal se colocó un arco floral con la leyenda "Hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo".

A las inmediaciones de la Corte, han comenzado a llegar integrantes de pueblos indigenas para expresar su apoyo a que hoy por la noche tomarán protesta.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadanía (SSC) de la Ciudad de México resguardan los alrededor de la .

Elementos policiales resguardan el recinto del Máximo Tribunal. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
