A horas de que tome protesta como nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) Hugo Aguilar, llamó a la población mexicana a confiar en el trabajo del nuevo pleno que trabajará para hacer un máximo tribunal distinto.

“Estamos muy contentos, estamos listos para iniciar actividades en la SCNJ, y que tengan todos la confianza que vamos a trabajar para hacer una Suprema Corte diferente”, dijo en breve entrevista a medios mientras caminaba sobre la calle Moneda, contigua a Palacio Nacional.

Hugo Aguilar afirmó que todos los órganos previstos en la reforma constitucional al Poder Judicial entrarán en vigor hoy lunes: la Corte, el Órgano de Administración judicial y el Tribunal de Disciplina.

Adornan la Corte con arco floral

A horas de que los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomen protesta, en la entrada principal del edificio sede del Máximo Tribunal se colocó un arco floral con la leyenda "Hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo".

A las inmediaciones de la Corte, han comenzado a llegar integrantes de pueblos indigenas para expresar su apoyo a los y las nuevas ministras que hoy por la noche tomarán protesta.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadanía (SSC) de la Ciudad de México resguardan los alrededor de la SCJN.

Elementos policiales resguardan el recinto del Máximo Tribunal. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

