El presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que la nueva Corte será distinta a las anteriores y no se va a guiar por el poder ni el dinero, sino que servirá al pueblo y a las comunidades indígenas.

Al participar esta mañana en la ceremonia de purificación de los bastones de mando indígenas que les serán entregados en la tarde durante una ceremonia en el Zócalo, Aguilar Ortiz, quien se convertirá en el primer presidente de origen indígena del Alto Tribunal, afirmó que los nueve ministros electos por voto directo están haciendo equipo importante para arrancar la nueva etapa en el máximo tribunal del país con “otra visión, con otro espíritu y con otro ánimo”.

“Tengan la seguridad que es una Corte distinta, una Corte diferente a las anteriores. Aquí el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero sino el servicio al pueblo, el servicio a cada uno de ustedes y hoy es una muestra palpable de que hay un compromiso en esa dirección”, dijo el oaxaqueño a las comunidades indígenas durante la ceremonia en la zona arqueológica de Cuicuilco, al sur de la Ciudad de México.

Acompañado de la ministra Lenia Batres Guadarrama y otros ministros, el oaxaqueño Aguilar Ortiz destacó que el país está iniciando una nueva etapa en el Poder Judicial de la Federación.

“Estamos iniciando algo nuevo y yo quiero decirles que no sólo somos materia también somos inteligencia y somos espíritu, por eso hoy quisimos iniciar nuestras actividades con la guía de nuestras sabias y nuestros sabios. Acabamos de presenciar la ceremonia de consagración de los bastones de mando que hoy vamos a recibir conforme al programa a las cuatro de la tarde en el Zócalo de la ciudad, en el corazón de nuestro país”.

Dijo que “cuando surgió la iniciativa de recibir el bastón de mando, ellos abrieron (los pueblos indígenas) su corazón, su pensamiento para acompañar este momento importante. Tengan la seguridad que es una Corte distinta, una Corte diferente a las anteriores. Aquí el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero sino el servicio al pueblo, el servicio a cada uno de ustedes y hoy es una muestra palpable de que hay un compromiso en esa dirección”.

