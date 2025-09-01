Los ministros y ministras electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibieron el bastón de mando de los pueblos indígenas en un ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México.

Nación 04:55 PM Presidenta municipal de Oaxaca entrega bastón de mando al presidente ministro Hugo Aguilar Ortiz, fue el más votado en la elección judicial del pasado 1 de junio.

Nación 04:54 PM Ciudadano de origen indígena realiza entrega de bastón de mando a ministra Lenia Batres. "Que se hagan las justicias, libertad y paz", afirma durante entrega.

Nación 04:53 PM Ciudadana de origen indígena entrega bastón de mando a ministra Yasmín Esquivel.

Nación 04:52 PM Entregan batón de mando a ministra Loretta Ortiz

Nación 04:51 PM Ciudadano de Quintana Roo entrega bastón de mando a ministra María Estela Rodríguez

Nación 04:49 PM Ciudadana del pueblo purépecha de Michoacán entrega bastón de mando a ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía.



Nación 04:48 PM Ministro Irving Espinosa Betanzo recibe bastón de mando

Nación 04:46 PM Ministro Hugo Aguilar recibe bastón de mando de Arístides Rodrigo Guerrero García quien debido a su accidente se encuentra ausente en esta ceremonia

Nación 04:44 PM Sara Irene Herrerías recibe bastón de mando

Nación 04:24 PM Finaliza ceremonia de entrega de bastón de mando Tras oraciones a los cuatro puntos cardinales, ser limpiados y agradecer a los dioses antiguos, se dio por finalizada la ceremonia de entrega de bastón de mando de los pueblos indígenas

Nación 04:21 PM Realizan ceremonia de agradecimiento Representantes de pueblos indígenas encabezan la ceremonia de agradecimiento por la entrada de la primera Corte de por elección popular

Nación 04:30 PM Ministros electos se arrodillan a Quetzalcóatl Ministras y ministros se arrodillaron para pedir a Quetzalcóatl que les dé guía en esta nueva etapa de la Suprema Corte.

Nación 04:18 PM Ocho ministros reciben bastón de mando Sin la presencia de Arístides Guerrero, Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Alhlf, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa Betanzo y Giovanni Azael Figueroa.



Nación 04:11 PM Inicia ceremonia de entrega de bastón de mando Inicia ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando y servicio a los nueve ministros electos que asumirán el cargo.



Nación 04:22 PM Pueblos realizan calenda en el Zócalo Representantes de pueblos indígenas realizan calendas en el Zócalo de la Ciudad de México, previo a la entrega de bastón de mando

Todo listo para que inicie la ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando y servicio a los nuevos ministros de la SCJN este 1 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

