Los ministros y ministras electos de la(SCJN) recibieron el bastón de mando de los pueblos indígenas en un ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México.

Nación 04:55 PM

Presidenta municipal de Oaxaca entrega bastón de mando al presidente ministro Hugo Aguilar Ortiz, fue el más votado en la elección judicial del pasado 1 de junio.

Nación 04:54 PM

Ciudadano de origen indígena realiza entrega de bastón de mando a ministra Lenia Batres. "Que se hagan las justicias, libertad y paz", afirma durante entrega.

Nación 04:53 PM

Ciudadana de origen indígena entrega bastón de mando a ministra Yasmín Esquivel.

Nación 04:52 PM

Entregan batón de mando a ministra Loretta Ortiz

Nación 04:51 PM

Ciudadano de Quintana Roo entrega bastón de mando a ministra María Estela Rodríguez

Nación 04:49 PM

Ciudadana del pueblo purépecha de Michoacán entrega bastón de mando a ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía.


Nación 04:48 PM

Ministro Irving Espinosa Betanzo recibe bastón de mando

Nación 04:46 PM

Ministro Hugo Aguilar recibe bastón de mando de Arístides Rodrigo Guerrero García quien debido a su accidente se encuentra ausente en esta ceremonia

Nación 04:44 PM

Sara Irene Herrerías recibe bastón de mando

Nación 04:24 PM

Finaliza ceremonia de entrega de bastón de mando

Tras oraciones a los cuatro puntos cardinales, ser limpiados y agradecer a los dioses antiguos, se dio por finalizada la ceremonia de entrega de bastón de mando de los pueblos indígenas

Nación 04:21 PM

Realizan ceremonia de agradecimiento

Representantes de pueblos indígenas encabezan la ceremonia de agradecimiento por la entrada de la primera Corte de por elección popular

Nación 04:30 PM

Ministros electos se arrodillan a Quetzalcóatl

Ministras y ministros se arrodillaron para pedir a Quetzalcóatl que les dé guía en esta nueva etapa de la Suprema Corte.

Nación 04:18 PM

Ocho ministros reciben bastón de mando

Sin la presencia de Arístides Guerrero, Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Alhlf, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa Betanzo y Giovanni Azael Figueroa.

Nación 04:11 PM

Inicia ceremonia de entrega de bastón de mando

Inicia ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando y servicio a los nueve ministros electos que asumirán el cargo.

Nación 04:22 PM

Pueblos realizan calenda en el Zócalo

Representantes de pueblos indígenas realizan calendas en el Zócalo de la Ciudad de México, previo a la entrega de bastón de mando

Todo listo para que inicie la ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando y servicio a los nuevos ministros de la SCJN este 1 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL
