Más Información
Reportan detenciones por el caso de aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico; serían directivos de empresas y funcionarios
Aprueban reducción de salarios a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial; serán integrados al ISSSTE
Detienen en flagrancia a entrenador de futbol abusando de niña de 12 años en San Luis Potosí; familia de la menor procederá legalmente
Al mediodía una camioneta de la Secretaría de Gobierno (Secgob) llegó a la calle de Moneda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para remitir al juez Cívico a los ambulantes que no contaban con permiso para vender. Pero en menos de 30 segundos levantaron su mercancía y se metieron a las plazas comerciales, donde ya no se los pueden llevar.
Vendedores ambulantes venden su mercancía sobre la banqueta de la calle Correo Mayor obstruyendo el paso a peatones en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el 5 de septiembre de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL
Vendedores ambulantes venden su mercancía sobre la banqueta de la calle Correo Mayor obstruyendo el paso a peatones en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el 5 de septiembre de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL
Vendedores ambulantes venden su mercancía sobre la banqueta de la calle Correo Mayor y algunos se extienden al arroyo vehicular en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el 5 de septiembre de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL
Vendedores ambulantes venden su mercancía sobre la banqueta de la calle Correo Mayor obstruyendo el paso a peatones en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el 5 de septiembre de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL
Vendedores ambulantes venden su mercancía sobre la banqueta de la calle Correo Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el 5 de septiembre de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL
Vendedores ambulantes venden su mercancía sobre la banqueta de la calle Correo Mayor y algunos se extienden al arroyo vehicular en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el 5 de septiembre de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL
maot