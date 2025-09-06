Al mediodía una camioneta de la Secretaría de Gobierno (Secgob) llegó a la calle de Moneda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para remitir al juez Cívico a los ambulantes que no contaban con permiso para vender. Pero en menos de 30 segundos levantaron su mercancía y se metieron a las plazas comerciales, donde ya no se los pueden llevar.

Vendedores ambulantes venden su mercancía sobre la banqueta de la calle Correo Mayor obstruyendo el paso a peatones en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el 5 de septiembre de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

maot