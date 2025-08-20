Más Información

Más de 50 se instalan frente a la Alameda Central, en avenida Juárez, ofrecen principalmente . Se trata de una decena de comerciantes instalados en esta zona, desde la calle Revillagigedo hasta el Eje Central.

Decenas de vendedores ambulantes se instalan a lo largo de avenida Juárez frente a la Alameda Central para ofrecer principalmente productos chinos, el 19 de agosto de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Según comerciantes, llevan más de dos años en la zona y ofrecen productos chinos, desde labiales y productos de belleza; hasta termos, muñecos, mochilas y bolsas, entre otros.

Decenas de vendedores ambulantes se instalan a lo largo de avenida Juárez frente a la Alameda Central para ofrecer principalmente productos chinos, el 19 de agosto de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Según pudo constatar , los ambulantes son surtidos por personas que ocupan bicimotos y llevan los productos desde la Friki Plaza y la Plaza de la Tecnología, en el Eje Central.

Decenas de vendedores ambulantes se instalan a lo largo de avenida Juárez frente a la Alameda Central para ofrecer principalmente productos chinos, el 19 de agosto de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Con información de Rafael García

