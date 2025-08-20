Más Información
Más de 50 vendedores ambulantes se instalan frente a la Alameda Central, en avenida Juárez, ofrecen principalmente productos chinos. Se trata de una decena de comerciantes instalados en esta zona, desde la calle Revillagigedo hasta el Eje Central.
Según comerciantes, llevan más de dos años en la zona y ofrecen productos chinos, desde labiales y productos de belleza; hasta termos, muñecos, mochilas y bolsas, entre otros.
Según pudo constatar EL UNIVERSAL, los ambulantes son surtidos por personas que ocupan bicimotos y llevan los productos desde la Friki Plaza y la Plaza de la Tecnología, en el Eje Central.
Con información de Rafael García
