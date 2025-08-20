Frente a la Alameda Central, en avenida Juárez, hay más de 50 vendedores ambulantes que ofrecen principalmente productos chinos. Se trata de una decena de comerciantes instalados en esta zona, desde la calle Revillagigedo hasta el Eje Central.

Según comerciantes, llevan más de dos años en la zona y ofrecen productos chinos, desde labiales y productos de belleza; hasta termos, muñecos, mochilas y bolsas, entre otros.

Estos productos están exhibidos principalmente en mesas de hasta dos pisos, puestas una arriba de otra y colocadas también una frente a la otra.

Incluso cuentan con manteles donde los comerciantes colocan la mercancía, por la cual preguntan cientos de personas. “¿Esta de a cuánto, mi jefe?”, dice uno acerca de una lámpara, a lo que un vendedor responde que en 150 pesos, pero le propone bajar el precio a 120.

Según pudo constatar EL UNIVERSAL, los ambulantes son surtidos por personas que ocupan bicimotos y llevan los productos desde la Friki Plaza y la Plaza de la Tecnología, en el Eje Central.

Colocados hasta en doble fila, estos puestos llegan a entorpecer el paso de los peatones. Sin embargo, cientos de personas se detienen para preguntar por la variedad de productos.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó este lunes que se llevará a cabo un reordenamiento del comercio en vía pública que se encuentra en avenida Juárez y sobre la Alameda Central, similar al que se hizo sobre Paseo de la Reforma; esto al finalizar la Fiesta de las Culturas ubicada en el Zócalo.

A pesar de que los comerciantes de la Alameda Central tienen un acuerdo con la Secretaría de Gobierno para no vender los martes, más de 40 feministas ofertan sus productos este día de la semana, lo que los ambulantes acusan como injusto.