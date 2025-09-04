La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no reportó “daños graves” por el huracán Lorena, mientras avanza en la Península de Baja California.

En su conferencia mañanera de este jueves 4 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió más información a Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

“No tenemos hasta ahorita ningún reporte de daños graves, pero estamos ahí muy pendientes de la situación”, comentó.

Con base en la información de las 06:00 horas de este jueves, el huracán Lorena, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a 180 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 430 km al sur de Punta Eugenia, ambas localidades de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 160 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 13 km/h.

