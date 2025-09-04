Baja California Sur se encontraba ayer bajo los efectos de las lluvias torrenciales provocadas por el huracán Lorena, que con categoría 1 provocó inundaciones y deslaves en Los Cabos y La Paz; mientras, continúa su desplazamiento hacia el norte del estado.

Autoridades militares informaron que se desplegaron 800 elementos y Guardia Nacional como parte del Plan DN-III por el paso de Lorena por BCS. Foto: Especial

El paso del huracán Lorena por La Paz, Baja California Sur, provocó lluvias torrenciales causando afectaciones; continúa su desplazamiento por el Pacífico mexicano, el 3 de septiembre de 2025. Foto: Cuartoscuro.com

Afectaciones por "Lorena"

Las lluvias afectaron los municipios de La Paz y Los Cabos, donde se registraron crecida de arroyos, por lo que se suspendieron las clases, el servicio de transporte público, la recolección de basura, así como las labores en todas las oficinas de gobierno de la entidad.

Huracán Lorena afecta Baja California Sur (03/09/2025). Foto: Grace Gámez

El paso del huracán Lorena por La Paz, Baja California Sur, provocó lluvias torrenciales causando afectaciones; continúa su desplazamiento por el Pacífico mexicano, el 3 de septiembre de 2025. Foto: Cuartoscuro.com

Lorena avanza al norte del estado

Se prevé que Lorena se mantenga como huracán categoría 1 durante el jueves y para el viernes se degrade a Tormenta Tropical, antes de tocar tierra en la región conocida como Pacífico Norte, en el municipio de Mulegé.

Con información de Gladys Navarro

