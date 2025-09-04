Más Información

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

La mañanera de Sheinbaum, 4 de septiembre, minuto a minuto

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

El Tren de Aragua, con presencia en 11 entidades en México

se encontraba ayer bajo los efectos de las lluvias torrenciales provocadas por el , que con categoría 1 provocó inundaciones y deslaves en Los Cabos y La Paz; mientras, continúa su desplazamiento hacia el norte del estado.

Autoridades militares informaron que se desplegaron 800 elementos y Guardia Nacional como parte del Plan DN-III por el paso de Lorena por BCS. Foto: Especial
El paso del huracán Lorena por La Paz, Baja California Sur, provocó lluvias torrenciales causando afectaciones; continúa su desplazamiento por el Pacífico mexicano, el 3 de septiembre de 2025. Foto: Cuartoscuro.com
Afectaciones por "Lorena"

Las lluvias afectaron los municipios de La Paz y Los Cabos, donde se registraron crecida de arroyos, por lo que se suspendieron las clases, el servicio de transporte público, la recolección de basura, así como las labores en todas las oficinas de gobierno de la entidad.

Huracán Lorena afecta Baja California Sur (03/09/2025). Foto: Grace Gámez
El paso del huracán Lorena por La Paz, Baja California Sur, provocó lluvias torrenciales causando afectaciones; continúa su desplazamiento por el Pacífico mexicano, el 3 de septiembre de 2025. Foto: Cuartoscuro.com
Lorena avanza al norte del estado

Se prevé que Lorena se mantenga como huracán categoría 1 durante el jueves y para el viernes se degrade a Tormenta Tropical, antes de tocar tierra en la región conocida como Pacífico Norte, en el municipio de Mulegé.

Con información de Gladys Navarro

