Más Información
Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo
Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo
Baja California Sur se encontraba ayer bajo los efectos de las lluvias torrenciales provocadas por el huracán Lorena, que con categoría 1 provocó inundaciones y deslaves en Los Cabos y La Paz; mientras, continúa su desplazamiento hacia el norte del estado.
Lee también Suspenden actividades ante cercanía de Lorena
Afectaciones por "Lorena"
Las lluvias afectaron los municipios de La Paz y Los Cabos, donde se registraron crecida de arroyos, por lo que se suspendieron las clases, el servicio de transporte público, la recolección de basura, así como las labores en todas las oficinas de gobierno de la entidad.
Lee también Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo
Lorena avanza al norte del estado
Se prevé que Lorena se mantenga como huracán categoría 1 durante el jueves y para el viernes se degrade a Tormenta Tropical, antes de tocar tierra en la región conocida como Pacífico Norte, en el municipio de Mulegé.
Lee también Aún no toca Baja California Sur y bandas nubosas del Huracán Lorena provocan lluvias intensas; reportan daños en varios municipios
Con información de Gladys Navarro
maot