LA PAZ.- El huracán Lorena, de Categoría 1, se encuentra la noche de este miércoles en aguas del Océano Pacífico y sus bandas nubosas provocaban lluvias en el centro y sur de Baja California Sur.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, hasta las 18:15 horas, el huracán se encontraba a 255 km al oeste de Cabo San Lucas, y 220 km al sur de Cabo San Lázaro. El meteoro avanzaba a unos 26 kilómetros por hora, y presentaba vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de 160 km/h.

Las afectaciones sobre la entidad comenzaron a sentirse durante la madrugada de este miércoles, cuando las lluvias afectaron los municipios de La Paz y Los Cabos, donde se registraron crecida de arroyos, por lo que se suspendieron las clases, el servicio de transporte público, la recolección de basura, así como las labores en todas las oficinas de gobierno de la entidad.

Elementos de seguridad ayudan las personas afectadas por el huracán (03/09/2025). Foto: Grace Gámez

Las copiosas precipitaciones provocadas por Lorena causaron la crecida de arroyos, provocando inundaciones en unidades médicas y la suspensión del servicio en clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE, así como el arrastre de vehículos.

Como medida preventiva, el ayuntamiento de Los Cabos informó que resguardó a un centenar de personas en albergues del municipio, debido a que se encontraban en zonas susceptibles de inundación.

Asimismo, comunicó que se colocaron banderas negras en todas las playas del municipio ante el oleaje elevado, con lo que se prohíbe el acceso a la población.

Pese a que aún se encuentra muy lejos de Baja California Sur, el Huracán Lorena ha causado destrozos en algunos municipios de la entidad (03/09/2025). Foto: Grace Gámez

Los efectos de lluvia y viento también se registraron afectaciones en la Marina de Cabo San Lucas, donde algunas pequeñas embarcaciones se voltearon.

La secretaria de Turismo estatal, Maribel Collins Sánchez, confirmó que el sector no sufrió afectaciones, aunque algunos yates de la marina de Cabo San Lucas sí resintieron los efectos de las lluvias. Estimó que 20 mil turistas se encuentran en el destino y fueron apoyados por los hoteles que desplegaron sus planes de contingencia, sin que se presentaran urgencias.

Vialidades de Baja California Sur se ven afectadas por lluvias torrenciales Foto: Gabriel Larios/ Cuartoscuro

Se prevé que Lorena se mantenga como huracán categoría 1 durante el jueves y para el viernes se degrade a Tormenta Tropical, antes de tocar tierra en la región conocida como Pacífico Norte, en el municipio de Mulegé.

Por la noche, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, informó que en la ciudad todo está en "relativa tranquilidad" y se iniciaron los trabajos de remoción de arena para lograr reactivar circulación en las calles afectadas. Agregó que la lluvia es intermitente.

Huracán Lorena deja encharcamientos en diversas zonas de Baja California Sur (03/09/2025). Foto: Grace Gámez

Este jueves el gobernador Víctor Castro Cosío se trasladará junto con una brigada de trabajo a Mulegé, para atender la emergencia desde aquella región, donde se prevé que el huracán toque tierra el viernes.

“Por fortuna hasta el día de hoy los vientos no nos han afectado en todo el estado, y las lluvias, en una primera conclusión, han sido más benéficas, pero no vamos a soltar campanas al vuelo, seguimos con la prevención en todo el estado. Aunque el meteoro se esté yendo al norte no descuidemos el sur. Los desprendimientos nubosos a veces nos han dado sorpresas y nos han puesto en dificultades”, expresó.

Intensas lluvias en Baja California Sur dejan afectaciones en el estado (01/09/2025). Foto: Especial

