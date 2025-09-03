Más Información
Turistas alquilan departamento con vista al mar y al llegar había una construcción; video se viraliza en TikTok
Brozo y Loret hacen “reconstrucción” de la pelea entre Alito y Noroña en el Senado; se mofan de Emiliano González
Caída de Telcel y AT&T provoca la mejor lluvia de memes; usuarios reaccionan con humor ante las fallas
INAPAM y Fraiche: descubre el beneficio especial para los adultos mayores; este es el descuento en perfumes
Por medio de TikTok, se viralizó el video de un grupo de turistas proveniente de España, los jovenes decidieron pasar unos días de relajación en la zona costera de Portugal y durante su estancia reservaron en la plataforma Airbnb un departamento que contaba con vista al mar.
Sin embargo, al llegar al lugar se percataron de que habían sido estafados por el arrendador, pues al abrir los ventanales, descubrieron que la terraza no daba hacia el mar, sino a una construcción llena de maquinarias.
Leer también: Brozo y Loret hacen “reconstrucción” de la pelea entre Alito y Noroña en el Senado; se mofan de Emiliano González En clip fue compartido por la usuaria @jossyjasmin2002, quien rentó el departamento y grabó la terrible desilusión que se llevó junto a sus amigos durante sus vacaciones, al descubrir que desde la ventana no se veía el mar, como anunciaban la propiedad en la plataforma. “Supuestamente de aquí se ve la playa”, mencionó la tiktoker mientras abría la ventana, sus amigos no pudieron evitar reírse de la situación, pues en la construcción de enfrente había maquinaria, montones de arena y material para la obra. Los internautas reaccionaron en la plataforma con comentarios llenos de humor para brindar un poco de consuelo a la tiktoker ante la adversidad. También te interesará: Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos? Eclipse Solar más largo del siglo: conoce la duración del fenómeno astronómico; será visible en varias partes del mundo Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno” Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. dcs
Turistas alquilan departamento con vista al mar y al llegar había una construcción
Comentarios
Noticias según tus intereses
En clip fue compartido por la usuaria @jossyjasmin2002, quien rentó el departamento y grabó la terrible desilusión que se llevó junto a sus amigos durante sus vacaciones, al descubrir que desde la ventana no se veía el mar, como anunciaban la propiedad en la plataforma.
“Supuestamente de aquí se ve la playa”, mencionó la tiktoker mientras abría la ventana, sus amigos no pudieron evitar reírse de la situación, pues en la construcción de enfrente había maquinaria, montones de arena y material para la obra.
Los internautas reaccionaron en la plataforma con comentarios llenos de humor para brindar un poco de consuelo a la tiktoker ante la adversidad.
También te interesará:
Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos?
Eclipse Solar más largo del siglo: conoce la duración del fenómeno astronómico; será visible en varias partes del mundo
Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno”
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dcs