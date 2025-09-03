Turistas alquilan departamento con vista al mar y al llegar había una construcción; video se viraliza en TikTok

Turistas alquilan departamento con vista al mar y al llegar había una construcción

En clip fue compartido por la usuaria @jossyjasmin2002, quien rentó el departamento y grabó la terrible desilusión que se llevó junto a sus amigos durante sus vacaciones, al descubrir que desde la ventana no se veía el mar, como anunciaban la propiedad en la plataforma.

“Supuestamente de aquí se ve la playa”, mencionó la tiktoker mientras abría la ventana, sus amigos no pudieron evitar reírse de la situación, pues en la construcción de enfrente había maquinaria, montones de arena y material para la obra.

Los internautas reaccionaron en la plataforma con comentarios llenos de humor para brindar un poco de consuelo a la tiktoker ante la adversidad.

"Al menos hay arena"

"Pero las risas no faltaron"

"Que culpa tienen ellos de que el mar se haya secado"

"Es que se veía hasta el fondo y seguramente la marea está baja"

"Apenas se estaba construyendo la playa"

"Tal vez el barrio se llamaba 'Mar' "

"Ese mar era la versión de Temu"

dcs