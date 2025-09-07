Más Información
Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina
Entre protestas contra Adán Augusto, Andrea Chávez rinde informe de actividades en Chihuahua; “no a La Barredora”, reclaman
Vinculan a proceso a militar por abuso sexuales contra menor en Quintana Roo; lo acusan de privación de la libertad y lesiones
De cachorro a héroe: Arkadas, el perro donado por Turquía, sorprende por lo rápido que creció; video se viraliza
Carlos Alcaraz conquista el US Open y su sexto Grand Slam ante Jannik Sinner; se convierte en número 1 del ranking
El transporte público de la Ciudad de México se está viendo afectado por las lluvias que se presentan en algunas alcaldías.
El Cablebús informó que se inició el desembarque de personas usuarias en Línea 1, que va de Indios Verdes a Coatepec, por tormenta eléctrica en la zona norte de la Ciudad.
“Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, señaló el organismo.
Lee también Vecinos desalojados de República de Cuba hacen guardias nocturnas; buscan evitar que dueños irrumpan el inmueble
En tanto, el Metrobús precisó que hay retraso en todas las líneas debido a la precipitación pluvial.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó que se mantendrá el ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado, y que continuarán las lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México.
Instalan 35 puntos de recolección de aceite en mercado Martínez de la Torre en la alcaldía Cuauhtémoc; buscan evitar contaminación del agua
aov