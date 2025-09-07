Más Información

A 10 días del desalojo de 19 familias del predio ubicado en , colonia Centro, los afectados continúan haciendo guardias para evitar que los supuestos dueños irrumpan los candados del inmueble y se establezcan en el domicilio ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Además de cuidar sus pertenencias que, relatan, fueron sacadas a la fuerza.

Cecilia Pérez, quien se encarga de vigilar del lado de Héroes del 57, indicó que alrededor de nueve personas se mantienen despiertas en la noche, pues recuerda que fue a las 6:00 de la mañana del 27 de agosto cuando se dio el desalojo.

Vecinos desalojados de Republica de Cuba hacen guardias nocturnas (07/09/2025). Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL
Vecinos desalojados de Republica de Cuba hacen guardias nocturnas (07/09/2025). Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

"Lo más importante para nosotros es que no puedan romper los candados y que nadie venga, entonces nos quedamos aquí en la noche, nos vamos rotando y no podemos dormir porque si nos descuidamos pueden llegar", dijo la mujer.

Señaló que "ha sido muy difícil. Porque no nos podemos despegar de aquí porque se llevan nuestras cosas y y se meten a las casas y ahí todo se desaparece y pues olvídate, ¿qué vamos a hacer después?".

"Lo que sea necesario nos vamos a quedar más que todo estamos , porque si te das cuenta ni siquiera hay sellos, entonces en cualquier momento nosotros nos quitamos y con la mano en la cintura quitan el candado y se meten", señaló Jorge Gómez, otro afectado.

Vecinos desalojados de Republica de Cuba hacen guardias nocturnas (07/09/2025). Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL
Vecinos desalojados de Republica de Cuba hacen guardias nocturnas (07/09/2025). Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Cecilia Pérez aseguró que ahí duermen, comen, y pasan el tiempo. "Lo único para lo que vamos al hotel pues es para bañarnos y cuando de plano andamos muy cansados nos echamos un sueñito".

Xóchitl Pérez agregó que "la hemos pasado dura con las lluvias. Porque nosotros no tenemos toldo, pura lona".

Alrededor de las 6:00 horas del pasado 27 de agosto 19 familias fueron desalojadas del predio ubicado en República de Cuba 11, colonia Centro; en un acto que contó con la participación de 24 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), haciendo cumplir una orden emitida por el Juzgado de lo Civil 54 de la Ciudad de México.

Los afectados explicaron que .

