A un día del desalojo de 19 familias y 8 comercios en el edificio de República de Cuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, los vecinos que siguen resguardando sus cosas en la calle piden la reinstalación en el edificio donde, aseguran, han vivido por décadas.

Además, los afectados denuncian el robo de algunas de sus pertenencias por parte de los civiles que vaciaron los departamentos y locales comerciales.

“A mí me robaron mi celular y me abrieron mi bolsa, me sacaron dinero”, denunció la señora Diana González que habitaba en el departamento 18.

La mañana del jueves, unos 25 vecinos de República de Cuba número 11 permanecían afuera del que fue su hogar por décadas, custodiando las pertenencias que allí aún se encuentran.

Los afectados aseguran que el edificio en cuestión estaba intestado y que dejaron de pagar renta hace un año porque la arrendadora que manejaba el edificio declinó aceptar los pagos sin previo aviso.

Sin embargo, los vecinos señalan que pagaban los servicios y una cuota de mantenimiento del edificio.

“Estaba intestado y se depositaba el dinero en una arrendadora que ya de un tiempo para acá ya no nos lo aceptó, un año, no nos dijeron por qué, preguntamos y ya no nos dijeron nada”, aseguró el vecino Alejandro.

Por su parte, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto informó que el desalojo se realizó acatando una orden judicial del juzgado 54 de lo civil y que la única participación del Gobierno de la Ciudad fue con 24 policías que resguardaron el desalojo.

“Fue un desalojo por una orden judicial del juzgado 54 de lo civil de la Ciudad de México por un juicio ordinario de lanzamiento y un litigio entre dos particulares”, refirió en un video a través de X.

Alistan queja colectiva ante la SSC

A las 11 de la mañana, los vecinos se reunieron con representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para exponer sus quejas ante el manejo de los policías que acudieron a vigilar el desalojo.

“Vamos a meter una queja colectiva porque no hicieron nada cuando los cargadores se estaba drogando y robando cosas”, informó la vecina Rocío, tras la reunión con la SSC.

Por su parte, personal del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México ofreció habitaciones de hotel a los vecinos del edificio desalojado, sin embargo, no todos los afectados aceptaron.

Los afectados informaron que seguirán exigiendo volver a habitar el edificio.