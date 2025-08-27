Este miércoles fue desalojado el edificio número 11 de la calle República de Cuba, en el Centro Histórico, de la alcaldía Cuauhtémoc, lo cual causó molestia y descontento entre las familias, que no pagaban la renta, pues argumentaron que no se les avisó del operativo y no les presentaron documentos.

En protesta, bloquearon el Eje Central, en su mayoría adultos mayores.

De acuerdo con información de la indagatoria, al lugar llegó un notario público y, con el respaldo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comenzó el desalojo del inmueble que estaba en litigio y que desde, hace años, los ocupantes no pagaban la renta, por lo que una vez que avanzó el proceso legal, un juez determinó regresar el predio a la familia del propietario original.

Desalojo del inmueble con el predio #11 en la calle República de Cuba perteneciente a la colonia Centro. Habitantes del inmueble mencionan que el desalojo fue ejecutado sin previo aviso y alrededor de 10 familias resultaron afectadas, quienes se mantienen a lo largo de dicha calle a la espera de movilizar sus pertenencias a un lugar seguro. Foto: Luis Camacho | El Universal

Aunque la diligencia se realizó sin incidente alguno -a diferencia de los golpes que ocurrieron en el desalojo de ayer en Tonalá, colonia Roma-, las familias desalojadas cerraron el Eje Central exigiendo a la autoridad que les devolviera el lugar.

En contraste, los habitantes del inmueble que las autoridades ejecutaron la orden de desalojo sin algún documento, por lo que denuncian que se trata de una situación ilegal.

