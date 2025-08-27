Más Información

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

Estos son los videos de la pelea entre Alito Moreno y Noroña en el Senado; priista "pedía la palabra"

Estos son los videos de la pelea entre Alito Moreno y Noroña en el Senado; priista "pedía la palabra"

Balean a jueza del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero; es trasladada a hospital de Acapulco

Balean a jueza del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero; es trasladada a hospital de Acapulco

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Este miércoles fue desalojado el edificio número 11 de la calle República de Cuba, en el , de la , lo cual causó molestia y descontento entre las familias, que no pagaban la renta, pues argumentaron que no se les avisó del operativo y no les presentaron documentos.

En protesta, bloquearon el , en su mayoría adultos mayores.

De acuerdo con información de la indagatoria, al lugar llegó un notario público y, con el respaldo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comenzó el desalojo del inmueble que estaba en litigio y que desde, hace años, los ocupantes no pagaban la renta, por lo que una vez que avanzó el proceso legal, un juez determinó regresar el predio a la familia del propietario original.

Lee también:

Desalojo del inmueble con el predio #11 en la calle República de Cuba perteneciente a la colonia Centro. Habitantes del inmueble mencionan que el desalojo fue ejecutado sin previo aviso y alrededor de 10 familias resultaron afectadas, quienes se mantienen a lo largo de dicha calle a la espera de movilizar sus pertenencias a un lugar seguro. Foto: Luis Camacho | El Universal
Desalojo del inmueble con el predio #11 en la calle República de Cuba perteneciente a la colonia Centro. Habitantes del inmueble mencionan que el desalojo fue ejecutado sin previo aviso y alrededor de 10 familias resultaron afectadas, quienes se mantienen a lo largo de dicha calle a la espera de movilizar sus pertenencias a un lugar seguro. Foto: Luis Camacho | El Universal

Aunque la diligencia se realizó sin incidente alguno -a diferencia de los golpes que ocurrieron en el desalojo de ayer en Tonalá, colonia Roma-, las familias desalojadas cerraron el Eje Central exigiendo a la autoridad que les devolviera el lugar.

En contraste, los habitantes del inmueble que las autoridades ejecutaron la orden de desalojo sin algún documento, por lo que denuncian que se trata de una situación ilegal.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses