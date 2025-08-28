Este miércoles fue desalojado el inmueble con el número 11 de República de Cuba en el Centro Histórico, en el que habitaban, al menos, 10 familias, según vecinos.

En el edificio vivían en su mayoría adultos mayores que no opusieron resistencia. Admitieron que desde hace más de 30 años ocupaban los departamentos sin pagar renta ni saber a quién pertenecía el edificio, sólo tenían conocimiento de que estaba intestado y, dijeron, temían que algún día los desalojaran.

Antes de las 7:00 horas ayer, el estruendo de los golpes en las cortinas de hierro, los alertó. Afuera frente a los ocho locales ubicados en la planta baja, había policías antimotines y cargadores que golpearon los candados para abrir los locales.

En los establecimientos había dos tiendas, una imprenta, un negocio de reparación de máquinas de escribir y una pequeña fonda, todos de adultos mayores quienes se mantenían de sus ganancias.

Entre los afectados estaba Cerafín, de 73 años, quien desde hace 14 componía máquinas de escribir en uno de los locales, quien no encontró los 60 mil pesos que escondía en un boquete de la pared del negocio, ni 15 máquinas antiguas.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, aclaró que el desalojo se realizó por una orden judicial del Juzgado 54 de lo Civil de la CDMX, derivado de un litigio entre dos particulares. Precisó que solo participaron 24 elementos de la SSC, para resguardar al actuario que realizó la diligencia.

Tras el desalojo los afectados bloquearon el Eje Central e incendiaron muebles sobre la vialidad. De acuerdo con vecinos, Miguel Nolasco Perez, alias El Bam Bam, identificado como miembro de La Anti-Unión, dio la orden de acrecentar las manifestaciones debido a que el sitio afectado albergaba puestos de comerciantes de los que él mismo se ha hecho líder.

“Somos un grupo de personas que vivimos bajo su dominación muchos años. Este señor ya tiene varias denuncias en su contra por diversos delitos”, comentó un vecino, quien pidió el anonimato y quien acusó al grupo de El Bam Bam de desalojar el pasado 3 de julio a las familias de República de Cuba número 42.

Pese a las amenazas, la víctima presentó una denuncia por despojo la cual quedó asentada en la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/ A/UI/ 3 C/D/00735/ 072025.