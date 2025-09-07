La alcaldía Cuauhtémoc informó que instaló 35 puntos de recolección de aceite en el mercado Martínez de la Torre, para evitar la contaminación de agua que utilizan los locatarios en sus negocios.

Esto como parte de un programa de captación de aceites que se replicará en todos los centros de abasto de la demarcación.

¿Por qué no es recomendable tirar aceite en la coladera?

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, explicó que un litro de aceite puede contaminar hasta 40 mil litros de agua, lo equivalente al consumo anual de una persona en su hogar.

Instalan 35 puntos de recolección de aceite en el mercado Martínez de la Torre, alcaldía Cuauhtémoc (07/09/2025). Foto: Especial

Por lo que con estos puntos de recolección, manifestó, este residuo dejará de llegar al drenaje, donde provoca taponamientos, plagas y deterioro de la infraestructura, para convertirse en materia prima en la producción de biocombustibles.

“Sí se puede cuidar el medio ambiente desde lo cotidiano. Sí se puede pasar del residuo a la riqueza. Y sí se puede vivir en una ciudad que gana en salud, en dignidad y en modernidad”, comentó la edil.

En un comunicado, la alcaldía indicó que la estrategia se lleva a cabo en conjunto con la Fundación Kolibrie Energy y la participación de locatarias y locatarios del mercado.

Lee también Renuevan Parque de Los Periodistas Ilustres en Venustiano Carranza; Evelyn Parra impulsa espacios públicos de calidad

Instalan 35 puntos de recolección de aceite en el mercado Martínez de la Torre, alcaldía Cuauhtémoc (07/09/2025). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/mgm