"Nos queda una sola oportunidad para lograr revertir esta gran mayoría que tiene Morena (en el Congreso)", comentó Alessandra Rojo de la Vega en Con los de Casa, junto al Director Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte y la columnista Maite Azuela, al hablar de las próximas elecciones del 2027.

La alcaldesa de Cuauhtémoc por la alianza del PRI, PAN, PRD, se lanzó contra el partido guinda diciendo que con la mayoría que tienen en la Cámara de Diputados y en el Senado: "Lo que hacen es aplastar a quien piensa diferente, pasar por encima de las minorías, no escucharlas, acabar con las instituciones y con la independencia de los poderes".

En las próximas elecciones del 2027 se renovará a nivel federal la Cámara de Diputados, se elegirán, entre otros cargos, gobernaturas, congresos locales y autoridades estatales. Esto para la alcaldesa significa una oportunidad de "revertir la mayoría que tiene Morena" en el Congreso de la Unión.

Alessandra hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse en los procesos electorales porque, asegura, "nos quieren dormidos y no involucrados".

"La Resistencia" contra la concentración del poder

Apenas el pasado 31 de agosto, la alcaldesa de Cuauhtémoc lideró la marcha denominada "La Resistencia" en calles de la CDMX, en la que dijo que no permitirá que la historia de países como Venezuela y Nicaragua se repita en México.

A la marcha acudieron personajes como la panista y excandidata a la presidencia de México, Margarita Zavala, así como madres buscadoras incluyendo a Ceci Flores.

Marcha "La Resistencia" recorre Cuauhtémoc; alcaldesa y manifestantes alertan sobre riesgos de replicar modelos extranjeros. Foto: Rafael García

Sobre "La Resistencia", mencionó que este movimiento nace las cusas sociales y "del interés por hacer algo de nuestro país contra la concentración de poder". Desmintió que su deseo sea la creación de un partido político y, por el contrario, lanzó un exhorto a los partidos políticos a que escuchen a la ciudadanía.

Dijo que "La Resistencia" no es su movimiento si no que espera que sirva de plataforma para la ciudadanía y sus demandas "para mi lo más importante es darle un cambio a los ciudadanos", finalizó.

