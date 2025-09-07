La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla por pronóstico de lluvia fuerte y granizo para la tarde y noche de hoy en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco.

Lo anterior porque se esperan precipitaciones de 15 y 29 milímetros entre las 18:00 y las 22:00 horas de este domingo 7 de septiembre.

Por lo anterior se recomienda, portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Asimismo, se pide evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Ante cualquier emergencia, las personas pueden comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

